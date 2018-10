La «pelea de gatas» de Joana y Mónica en 'Intercambio consentido' Mónica y Joana protagonizan el primer cara a cara de 'Intercambio consentido'. / Antena 3 Las dos tuvieron la oportunidad de conocerse y de hablar sobre cómo les iba con la pareja de la otra CARLA COALLA Martes, 30 octubre 2018, 10:34

«Vamos vestidas iguales», ha sido lo primero que Mónica le ha dicho a Joana al encontrarse con ella. Ambas han manifestado su opinión al respecto de la otra en 'Intercambio consentido'. Mónica, por ejemplo, ha dicho que no encontraba en Joana «ese porte de una modelo como yo me esperaba que iba a ser» además de añadir que «luego me dirán superficial, pero el peinado de Joana no me ha gustado nada». Esta, por su parte, no ha dudado en afirmar que a ella le «queda mejor» la ropa que a Mónica. La cuestión es que el principio de la conversación entre las dos mujeres ha sido una «pelea de gatas», según lo ha definido la novia de Juanra, ya que ambas querían empezar por escuchar lo que la otra tenía que decir.

«Parecía una pelea de gatas y yo no he venido aquí a pelearme ni con ella ni con nadie», decía Mónica, para luego añadir que «con Miquel a lo mejor un poco». Joana confirmaba que ella y Juanra no han discutido desde que se han conocido, que todo han sido «risas por un lado, risas por el otro» y que está «bastante desconectada». Algo que ha hecho que Mónica le mienta y diga que ella y Mikel se lo pasan «fenomenal», evitando mencionar las discusiones que ambos han protagonizado desde que empezara su convivencia en 'Intercambio consentido'.