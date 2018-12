Pepe Reina a Bertín Osborne: «He ido a cuatro mundiales pero he jugado poco» Bertín Osborne visita a Pepe Reina en Córdoba. / Telecinco El portero ha sido el invitado de la noche de Bertín Osborne en 'Mi Casa es la Tuya' CARLA COALLA Sábado, 8 diciembre 2018, 00:07

«He ido a cuatro mundiales pero he jugado poco», le ha confesado Pepe Reina a Bertín Osborne en 'Mi Casa es la Tuya', pero «mi relación con Iker ha sido siempre buenísima», le ha asegurado al presentador, en respuesta a la pregunta de cómo se llevaba con Iker Casillas. Bertín ha querido indagar en la relación entre ambos porteros, dado que coincidieron en la Selección Española y que Iker fue el primer portero, mientras él quedaba relegado a un segundo lugar. «Muchas veces se lo he dicho a Iker, que me había dejado jugar muy poco», ha dicho entre risas.

Pepe Reina también le ha relatado a Bertín Osborne como conoció y comenzó a salir con Yolanda, su mujer, «tenía pelo todavía». «Era la camarera, una saboría, yo la perseguía por toda la barra», ha contado sobre sus primeros encuentros, una versión que ha apoyado su amigo Perico, «no le hacía ni caso, como buena cordobesa». Aunque finalmente Pepe logró llamar su atención, Yolanda le pidió un autógrafo y hasta hoy. «Tanto tampoco se lo curró», ha dicho ella, entre risas, en la comida que han compartido las dos parejas, Pepe y Yolanda, por un lado, y Bertín y Fabiola, por otro.

Pepe Reina y Bertín Osborne incluso han recibido una visita muy especial, pues a través de videoconferencia han participado en 'Mi Casa es la Tuya' el propio Iker Casillas, Fernando Torres y David Villa, demostrando una vez más la estrecha relación que los une.