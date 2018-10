Pilar Rubio: «Las que reclaman el feminismo en plan radical tendrían que apoyar al resto de mujeres» La colaboradora de 'El Hormiguero' responde así a las críticas que recibe por redes sociales sobre su maternidad EL COMERCIO Gijón Lunes, 22 octubre 2018, 01:05

Guapa, mujer de un futbolista y madre de tres hijos. Estos son algunos de los ingredientes que reúne Pilar Rubio y que levantan todo tipo de polémicas en sus redes sociales. La colaboradora de «El Hormiguero» ha respondido en una entrevista para 'XL Semanal' a todas estas críticas.

Pilar Rubio se ha pronunciado sobre los comentarios más voraces que le han dedicado, como los que recibió en su día por ponerse un vestido elástico: «Precisamente recoge más la tripa, muchas veces he llevado cinturón pélvico porque me sujetaba la barriga y el vestido elástico hace el mismo efecto, recoger, y es beneficioso. Es que criticar es gratis y la ignorancia es muy atrevida», expresa.

También se han puesto en solfa decisiones personales de la pareja de Sergio Ramos, como la de adelantar la vuelta al trabajo sin agotar la baja por maternidad: «Es que yo soy autónoma, no todo el mundo es funcionario y no todo el mundo tiene las mismas condiciones laborales. Yo decido cuándo me incorporo a trabajar y tengo mis razones personales para hacerlo. Y creo que eso se tiene que respetar, igual que una mujer que quiere estar seis meses o un año, o dar el pecho hasta los tres».

En cuanto a las críticas que vienen de otras mujeres, Pilar Rubio lanza un mensaje rotundo: «quizás todas estas que reclaman la igualdad o el feminismo en plan radical tendrían que apoyar al resto de las mujeres, que hagamos una piña y a partir de ahí se podrá construir algo bueno».