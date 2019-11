Una pelea entre Carmen Borrego y Víctor Sandoval obliga a intervenir a la Policía en una grabación Tienen una mala relación por las declaraciones que el expresentador ha hecho en los últimos meses de la hija de María Teresa Campos y su familia COLPISA Miércoles, 6 noviembre 2019, 14:20

La undécima temporada del programa 'Ven a cenar conmigo: gourmet edition' está al caer. Entre los famosos que compiten en la nueva edición del concurso de Telecinco están Bibiana Fernández, 'El Dioni', Carmen Borrego y Víctor Sandoval. Ha sido éste último quien ha desvelado en 'Sálvame', donde trabaja como colaborador, que durante una de las grabaciones tuvo que intervenir la Policía.

Ambos tienen una mala relación después de que Sandoval haya estado criticando en los últimos meses a la familia María Teresa Campos -madre de Carmen Borrego. El colaborador llegó a achacar a la veterana presentadora que fuese despedido de un programa.

«Después de decir que están muertas televisivamente, me hacen grabar un programa por sorpresa con ella: Ven a cenar conmigo», narró ayer el periodista. «Fue hasta la Policía», afirmó antes de asegurar que no podía contar más. «Yo ya he cobrado el programa, pero voy a cobrar por otro lado», añadió, dejando caer que el tema podría haber terminado en los tribunales. «Vais a ver cosas que os harán flipar», concluyó.