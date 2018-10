Denuncian a la directora de una residencia del programa de Chicote por robar joyas a una muerta Cristina Pardo, con la denuncia contra la directora del geriátrico de Babilafuente en 'Liarla Pardo' / LA SEXTA La familia de la fallecida se dio cuenta de que la directora llevaba el collar viendo el programa EL COMERCIO Gijón Lunes, 22 octubre 2018, 01:50

La primera emisión del programa de Chicote no hace más que empezar. Desde que el pasado miércoles se lanzase la primera entrega de '¿Te lo vas a comer?' no han parado de surgir polémicas. En el primer episodio el cocinero visitó cuatro residencias de ancianos en el que destapó un escándalo por el mal estado de la comidad. «Estaba mal en casi todos los aspectos, pero especialmente en el alimentario. La comida era muy escasa. El puré de las personas asistidas no era en muchas ocasiones suficiente: se le añadía agua y espesante y de esa manera daban de comer a todos. No hacían caso a los nutricionistas», aseguró Nieves, una extrabajadora del centro de Castellanos de Moriscos.

La magnitud de lo que Alberto Chicote dio a conocer en su programa hizo que la Junta de Castilla y León compareciese públicamente para rendir cuentas. Pero eso no ha sido todo, Cristina Pardo, conductora de 'Liardo Pardo', asegura que la directora de la residencia de Babilafuente ha sido denunciada por una televidente que estaba viendo el programa.

La mujer asegura que el collar que traía la directora, Anabel Álvarez, pertenecía a su madre ya fallecida que había estado en la residencia. «No se van a creer lo que les vamos a contar. Una persona tenía a su madre en las residencias en cuestión, en Salamanca. Cuando murió, le faltaba una joya. El collar lo llevaba colgado la directora de la residencia y se dieron cuenta viendo el programa de Chicote», anunció la presentadora de 'Liarla Pardo'.