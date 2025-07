«Hace quince años la tauromaquia no estaba de moda, pero los jóvenes se están acercando»

J. Moreno Domingo, 13 de julio 2025, 00:16 Comenta Compartir

Desde hace cuatro años es la voz experta de esta cita ineludible del 6 al 14 de julio en TVE. Asesor financiero de profesión y corredor de encierros en su tiempo libre, el donostiarra Teo Lázaro dice que vive la retransmisión de los Sanfermines en la cadena pública con responsabilidad. Le acompañan en el madrugón Ana Prada y Julián Iantzi, que presentan cada mañana 'Vive San Fermín', el programa que acompaña al tradicional encierro de Pamplona, que supera el 50% de audiencia ya primera hora del día.

Son cuatro años detrás de los encierros de San Fermín en TVE. ¿Cómo lo vive?

Pues si cabe con un punto más de responsabilidad, porque cada vez eres más consciente de la cantidad de gente que nos ve, nos sigue y está atenta a lo que nosotros comentemos a través de la pequeña pantalla. Y eso hace que adquiera cada vez más responsabilidad al compromiso adquirido. A mí, en su día, me supuso un enorme orgullo el que contaran conmigo para poder contarle a los telespectadores qué es lo que se vive ahí abajo, en el encierro especialmente. Que cuatro años después sigamos desarrollando esta labor, pues es por cuanto menos significativo de que las cosas se están haciendo medianamente bien.

¿Es difícil encontrar las palabras en la narración de un encierro?

Hay que tener en cuenta que las retransmisiones de TVE no están narradas en directo, sino que se hacen a posteriori. En eso alabo el trabajo de mis compañeros de Radio Nacional, porque tienen que contar al oyente que no esté viéndolo que se imagine lo que está sucediendo. Yo personalmente trato de procesar todo lo que veo en esos dos minutos y poco para intentar describir o detallar incluso los más pequeños detalles que igual no ha podido ver el espectador en una primera visualización. Eso creo que es clave para las retransmisiones. Las palabras, pues a veces sí, a veces te cuesta intentar cambiar algún término porque realmente es muy repetitivo, pero bueno cada día salen seis toros nuevos y la emoción está servida.

Su predecesor Javier Solano le recomendó para sustituirlo como narrador del encierro. ¿Qué consejos le dio?

De hecho, me dio varios consejos. Javier fue una de las personas con las que hablé cuando Televisión Española me propone tomarle el relevo, pero fue su compañera entonces, Elena Sánchez, la que dijo que iba a dar mi teléfono a la tele porque confiaba mucho. Cuando me lo plantearon hablé tanto con Elena como con Javier, que me decía que él lo tenía bastante claro. De hecho hizo un vaticinio en una retransmisión en el año 2018 en la que fui como invitado. Dijo en antena que tenía muchas papeletas para tomar el relevo porque me conocía personalmente, tengo conocimiento del mundo del encierro y ya tenía una experiencia previa en una televisión local. Además todos los años suelo hablar con él porque circunstancialmente solemos coincidir en algún momento en Pamplona.

Oficialmente dejó hace dos años de correr en los encierros de San Fermín. ¿Volvería?

Fue una decisión muy compleja en su momento. Retransmitir el encierro en TVE te impedía correrlo. En su día tomé la decisión de dejar de correr precisamente para tomar el relevo de las retransmisiones, pero me quedó la espinita de que como había habido dos años de pandemia y yo me había retirado sin saberlo, pedí en 2023 que me dieran la oportunidad de correr por última vez al menos un encierro. Pero este año he pedido a mis jefes de TVE que tengan a bien dejarme por lo menos tomar la decisión si me apeteciese matar el gusanillo este último el 14 de julio y poder correr. No me han dicho que no, con lo cual, dejo esa puerta medio abierta a ver si hay suerte y tengo la posibilidad de volver a vivir lo que se vive a pie de calle.

Comentó que el encierro de San Fermín se está rejuveneciendo en los últimos años. ¿A qué lo achaca?

Es cierto que hubo una época en la que el relevo generacional parecía haberse diluido, pero ahora vuelve a haber muchos chavales jóvenes que han heredado la tradición probablemente de sus padres, que quieren participar. Sobre la participación femenina, va en aumento, cada vez hay más. Es cierto que la proporción todavía es muy minoritaria. A nuestro programa de TVE nos cuesta conseguir que venga alguna chica. Sobre por qué se ha rejuvenecido la fiesta, no sabría buscar la explicación, pero sí que es cierto que esto suele ser cíclico. Hay temporadas en las que el público va envejeciendo. Hemos comprobado, por ejemplo, en las ventas en San Isidro, que hay un incremento impresionante de chavales muy jóvenes que se están acercando nuevamente a la tauromaquia. Hace 10-15 años parecía que era algo que ya no estaba de moda, que no se llevaba. Y ahora hay ese repunte. Ojalá sea así durante mucho tiempo porque nos garantizará el futuro de nuestra afición.