HBO retira por un tiempo de su catálogo 'Lo que el viento se llevó' por racista

No es oro todo lo que reluce en el mundo del cine. Hace décadas, si lo que brillaba era la piel acharolada de un negro, el actor ya podía echarse a temblar. En 1956, la rubia y blanquísima Kim Novak ligó con el cantante negro Sammy Davis Jr. El tinglado hollywoodiense no se podía permitir el escándalo de un romance interracial, así que Louis B. Mayer recurrió a unos chicos de la mafia de Chicago que le debían un favor. Se llevaron a Sammy al desierto y en poco tiempo le «convencieron» de que era mejor que, a la hora de contraer nupcias, eligiera a alguien de una pigmentación adecuada. Pocos días más tarde propuso matrimonio a una de las mujeres de su espectáculo. Sobre la conciencia de la industria cinematográfica y televisiva pesan este y otros pecados de los cuales ahora quiere redimirse. Después de la agonía de George Floyd bajo la rodilla de un policía, la plataforma HBO Max ha eliminado temporalmente de su catálogo 'Lo que el viento se llevó' (1939) al considerar que perpetúa los estereotipos racistas y hace una loa de la esclavitud.

Pintados de gandules, torpes y estúpidos, los negros ya están hartos de la imagen que ofrece el séptimo arte de ellos. El caso de George Floyd ha sublevado a los profesionales afroamericanos, que piden una revisión crítica de algunas obras maestras del cine. Una de las primeras víctimas ha sido la película dirigida por Victor Fleming. La idea de prescindir del filme se produce días después de que el diario 'Los Angeles Times' publicara una columna de opinión de John Ridley, guionista de '12 años de esclavitud', en la que aducía que la historia de la película «glorifica» la Guerra de Secesión de EE UU, «ignora sus horrores y perpetúa los estereotipos más dolorosos para las personas de color».

Nadie refuta la premisa de la que parte Ridley. La actriz Hattie McDaniel, la siempre recordada Mammy en la película, fue la primera negra en recibir un Oscar en 1940 en la categoría de mejor actriz secundaria. Sin embargo, McDaniel, esa mujer oronda que hacía de segunda madre de la señorita Escarlata, no pudo sentarse junto a sus compañeros en la gala. Cuando proclamaron su nombre como ganadora de la estatuilla, subió al escenario desde una sala adyacente, agradeció el aplauso de sus compañeros y volvió a la estancia separada del público. Una vez le preguntaron a McDaniel si no estaba hasta el gorro de interpretar a criadas y más elocuente no pudo ser: «Prefiero interpretar a una criada por 700 dólares que ser una por 7».

La cinta sobre la Guerra Civil estadounidense, que se hizo acreedora de ocho Oscar, sigue siendo una de las películas de mayor recaudación de todos los tiempos, si se hacen los preceptivos ajustes por la inflación. Sin embargo, ese retrato de esclavos obedientes y blancos heroicos es una afrenta difícil de digerir para la comunidad negra.

«'Lo que el viento se llevó' es un producto de su tiempo y contiene algunos de los prejuicios étnicos y raciales que, desafortunadamente, han sido comunes en la sociedad estadounidense», dijo un portavoz de HBO Max. «Estos señalamientos raciales estaban mal entonces y están mal hoy, y sentimos que mantener este título disponible sin una explicación y una denuncia de esas representaciones sería irresponsable», alega el portavoz.

HBO Max presenta la retirada de la obra más como un ejercicio pedagógico que como un acto de censura. De hecho, el filme volverá a estar disponible para el espectador en la recién estrenada plataforma de 'streaming' más adelante, junto a una discusión de su contexto histórico. La cinta no sufrirá cortes ni pasajes añadidos, porque ello significaría reescribir los hechos y silenciar los prejuicios. «Si vamos a crear un futuro más justo, equitativo e inclusivo, debemos primero reconocer y entender nuestra historia», asegura la compañía.

Otras películas como 'El nacimiento de una nación', de 1915, defiende la supremacía blanca y ensalza el supuesto heroísmo del Ku Klux Klan. 'Canción del sur' no aparece en el catálogo de Disney, que la mantiene escondida.

En medio de la polémica, el canal Paramount Network confirmó el martes que no emitirá más entregas del reality 'Cops', estrenado en 1989 como un formato que grababa a agentes en operaciones reales. Su emisión ha estado acompañada de protestas por enaltecer el trabajo de los policías, ahora en el ojo del huracán, además de «estereotipar» los perfiles criminales.