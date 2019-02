Chester Satán James Rhodes le cuenta a Risto Mejide que sufrió abusos sexuales con seis años Risto Mejide entrevista a James Rhodes. / Cuatro El presentador ha emitido una nueva entrega de su programa, Chester Satán CARLA COALLA Lunes, 4 febrero 2019, 08:53

Desde el principio han querido dejar claro tanto James Rhodes y Risto Mejide el motivo de que el músico visitara el 'Chester', en una entrevista en la que él ha hablado todo el español posible, ayudado de la traducción simultánea. Rhodes ha explicado la gran lucha que ha estado llevando a cabo con la organización 'Save the Children' en colaboración con el Partido Popular antes, con el PSOE ahora. Se trata de una ley para hacer que los niños que han sido violados «porque el término abuso es erróneo», tengan que declarar solo una vez, no tantas como ahora se les exige, provocando que algunos sufran por encontrarse en frente de su agresor.

El propio James Rhodes ha explicado en el 'Chester', tal y como hizo con su libro, que un profesor de gimnasia de su colegio que lo hacía sentir especial, que le empezó a hacer regalos, terminó por violarlo con solo seis años, «oral y analmente». En esa primera ocasión «volé de mi cuerpo, me sentí como un súper héroe, pero esto se repitió una vez a la semana durante cinco años. Un día mi profesora favorita me vio, porque tenía sangre derramada por mi pierna y en mi cara, porque me pegaba también, era muy agresivo. Estuvo cinco años así, y por eso es tan necesaria una ley como esta«.

James Rhodes ha confesado que en esos cinco años sus padres «no hicieron nada», porque ante estas situaciones es más fácil «mirar para otro lado». El músico también ha hablado con Risto Mejide de las señales de alerta que pueden indicar que un niño está sufriendo abusos: «Es un niño que se aisla, que es promiscuo, que tiene un lenguaje demasiado sexualizado para su edad. Luego están los síntomas físicos, yo había días que me levantaba con la cama llena de sangre»