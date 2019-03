El programa de Risto Mejide la vuelve a liar en Twitter Risto Mejide y los colaboradores de 'Todo es mentira'. / Cuatro Las respuestas de un grupo de jóvenes sobre que sea la Seguridad Social la que subvencione el cambio de género se ha convertido en tendencia en pocos minutos CARLA COALLA Lunes, 4 marzo 2019, 21:28

«Considero que no es algo que deba pagar el Estado, porque a lo mejor a mí no me gusta mi nariz y no por ello me van a pagar una cirujía de nariz». Es una de las respuestas a una reportera de 'Todo es mentira', el programa que conduce Risto Mejide en las tardes de Cuatro, que ha revolucionado Twitter, aunque no ha sido la única. Los usuarios de la famosa red social han abonado la polémica al escuchar las respuestas de un grupo de jóvenes a la pregunta de si la Seguridad Social debería hacerse cargo de los cambios de sexo de los transexuales.

«Que gente tan joven tenga semejantes gilipolleces metidas en la cabeza a que pensar... qué triste todo», comentaba un usuario. Al que se ha unido quien se ha hecho eco de otras declaraciones que también han tenido cabida en el programa de Risto Mejide, las de la periodista Pilar Rahola, que afirmaba que «el problema no es que haya extrema derecha en España. Es que hay partidos que la blanquean». Aunque en Twitter también ha habido quien se ha encarado con el programa de Cuatro: «'Todo es Mentira' intentando ridiculizar a la juventud que ha ido al evento de 'cañas por España', no respetáis nada, reíros, reíros...el 28 de abril nos reiremos nosotros. ¿Qué mal escuchar el himno de España, no? ¿Qué fachas no? Qué tristes sois». Incluso ha habido quien ha querido desmarcarse de la imagen que han proyectado la mayor parte de los encuestados: «Buenas tardes. Soy una estudiante de la universidad en la que habéis hecho las entrevistas esta tarde y quiero decir que no todo el mundo de esa universidad piensa así. Yo la primera. Me ha dado mucha vergüenza ajena verlo».

#TodoEsMentira40 el nivel de votantes de VOX en general es PATÉTICO

Le preguntan a una chica que iba con la bandera de España a manifestarse si alguna vez fue con la marea blanca.

Respuesta - NOOO!!!

Sabes lo que es?

Respuesta - Einggg? Ni idea

Y la verde? Tampoco .. pic.twitter.com/t7ysGpC5bT — Juan Negrin (@JuanNegrin2) 4 de marzo de 2019

Una nueva polémica que hace que el programa 'Todo es Mentira' de Cuatro se convierta en tendencia en Twitter, al tocar uno de los temás más polémicos de la actualidad.