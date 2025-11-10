Rosalía defiende a Melendi en 'La Revuelta': «Canta bien» La artista ha presentado su cuarto disco en el programa de David Broncano, que no ha perdido la oportunidad para lanzar un dardo al cantante asturiano

Rosalía ha enloquecido al público de 'La revuelta'. La artista ha decidido visitar a David Broncano en su primera aparición en un programa de televisión desde el estreno de 'Lux', su nuevo disco. La cantante ha hablado de todo e, incluso, ha mostrado sus dotes de cocinera con el bizcocho que ella misma horneó para el público. Pero como no podía ser de otra forma, la catalana deleitó a la audiencia del programa de Televisión Española cantando unos versos de 'La Perla', canción que posiblemente dedique a Rauw Alejandro. Lo hizo muy bien, pese a que ella misma reconocía que no había calentado.

Tras ello, confesó que después del programa tenía que acudir a clases de canto. «Rosalía va a clases de canto y Melendi no», bromeaba Broncano. Ese comentario llevó a la artista a alabar al asturiano. «Melendi canta bien, cada uno tiene estéticas y técnicas diferentes», defendió la cantante.

'La Perla', ¿un dardo a Rauw Alejandro?

Rosalía se ha quedado a gusto en 'Lux'. Una de las canciones más escuchadas de su nuevo disco es 'La Perla', un tema dedicado a un «terrorista emocional», «rompecorazones nacional», «campo de minas» para su sensibilidad y un largo etcétera de términos que describen a la perfección al ganador de la «medalla olímpica de oro al más cabrón». Aunque no hay confirmación oficial por parte de la artista ni de su entorno, no son pocos los fans que tienen muy claro que Rauw Alejandro es el «ladrón de paz» al que se refiere la cantante. Y no son pocos los argumentos que esgrimen para defender esa conclusión, aunque el puertorriqueño ha tratado de desmentirlo. «No confundan los protagonistas. Esa película pasó hace rato», escribió el cantante tras el lanzamiento del disco.