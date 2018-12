Tres asturianos se cuelan en la final de 'La ruleta de la suerte' Jorge y Laura, conductor y azafata de 'La ruleta de la suerte'. / Antena 3 Uno de los concursos más afamados de la televisión ha elegido Asturias para su última prueba CARLA COALLA Martes, 4 diciembre 2018, 18:42

'La ruleta de la suerte' se ha convertido en líder de su franja, no solo por la simpatía que despiertan tanto el presentador, Jorge Fernández, como la azafata, Laura, y por la fortuna que pueden correr, o no, sus concursantes, sino también por las emocionantes y divertidas pruebas a las que se enfrentan aquellos que intentan hacerse con una suculenta suma de dinero. En esta ocasión, ha sido el panel final del concurso el que ha reunido a tres asturianos frente a una concursante que no ha podido resolver el acertijo, a pesar de haber acertado con casi todas las letras elegidas.

Tras enunciar la pista, «Tres asturianos«, Jorge Fernández le ha dado paso a Laura, para que resolviera las letras que siempre aporta 'La ruleta de la suerte', ayudando a los concursantes a resolver el panel. «La 'r', la 's', la 'f'', la 'y' y de vocal la 'o'», ha dicho el presentador, dando paso a la concursante para que dijera sus letras. La joven ha elegido la 'n', la 't', la 'p', la 'm' y la 'a', con lo que ha hecho una buena apuesta, ya que solo faltaba la 'p'. A pesar de sus esfuerzos, ha sido incapaz de resolver el panel, bajo el que se escondían tres pueblos asturianos: Bermiego, Tazones y Sotres. Por desgracia, se ha tenido que marchar sin los 8.000 euros que podría haber ganado en el panel final de 'La ruleta de la suerte', aunque se ha llevado un fuerte aplauso de todo el público.