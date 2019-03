Plan Pantoja Anabel Pantoja: «Reíros ahora que luego lloraréis» Belén Esteban, en 'Sálvame'. / Telecinco Ha comenzado el 'Plan Pantoja', con el que Anabel Pantoja tratará de ponerse en forma CARLA COALLA Martes, 5 marzo 2019, 22:15

Después de que Carmen Borrego lograra su objetivo en 'Sálvame' y llevase a buen puerto el 'Desafío Borrego', con un cambio de hábitos que se evidenció en su nueva figura, ahora le toca el turno a Anabel Pantoja. La joven ha decidido cambiar de vida, comenzando por darle un giro total a su imagen, perdiendo unos kilos y adquiriendo costumbres más saludables. Para ello, contará con una madrina de excepción, Pepitator, la que demostrase en 'Got Talent' todo su potencial.

Así lo confirmó Paz Padilla, miembro del jurado de 'Got Talent', durante la presentación de Pepitator como entrenadora personal de Anabel Pantoja durante la ejecución del 'Plan Pantoja'. Aunque el cambio físico de la joven no será lo único que veremos en 'Sálvame', pues también la conoceremos más en profundidad: «Quiero que me conozcan por mí, no por ser la sobrina de», ha confesado ella.

Esta misma tarde, los espectadores de 'Sálvame' han sido testigos de ese primer contacto entre Anabel Pantoja y su entrenadora personal. Pepitator se ha quedado a cuadros ante la baja forma física de Anabel, pero está decidida a hacerla cambiar de hábitos. Eso sí, todos hemos testigos del poco tacto que tiene Pepi, que trata a su nueva discípula como si estuviera en un cuartel. De hecho, tal ha sido la brusquedad de esta, que ha hecho estallar en carcajadas tanto a Kiko Hernández como a Belén Esteban. «Reíros ahora que luego lloraréis», ha soltado, amenazadora.