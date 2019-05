Antonio Tejado e Ylenia Padilla, una ruptura sentimental con dos versiones Ylenia Padilla y Antonio Tejado cuando aún estaban juntos. / Telecinco El colaborador de 'Sálvame' ha confirmado la noticia de que el romance habría llegado a su fin CARLA COALLA Jueves, 2 mayo 2019, 21:23

Parecía que lo suyo iba viento en popa a toda vela, pero solo parecía, a juzgar por las palabras de Antonio Tejado. El colaborador de 'Sálvame' ha confirmado esta misma tarde la noticia de que él y la autora del 'Tiki, tiki' más famoso de la tele habrían puesto fin a la historia de amor que nació al calor de la primera edición de 'GH DÚO'. «Sí, hemos roto», ha confesado Antonio, añadiendo que él e Ylenia Padilla llevan separados 72 horas.

Pero el culebrón podría no haber hecho más que empezar, pues ya se manejan dos versiones sobre el punto y final de su relación. Tras la emisión de unas imágenes facilitadas por una testigo en las que se ve a la ya expareja discutiendo acaloradamente, Antonio Tejado ha dejado claro que no quería dar muchos detalles sobre la ruptura con Ylenia Padilla pero que, efectivamente, hay discusiones que hacen muy difícil el funcionamiento de una pareja.

Sin embargo, la versión de Ylenia Padilla que ha relatado Belén Esteban es bastante diferente: «No está de acuerdo en cosas que se están diciendo», ha comentado, al tiempo que le ha preguntado a Antonio Tejado si alguna vez le había mentido a su expareja, dando a entender que la ruptura se había producido por motivos diferentes a los que él estaba contando. «Es una mentira que le he podido decir en un momento dado pero no tiene que ver ni con las chicas ni con una tercera persona y no es gordo como para romper», ha respondido él, contundentemente.