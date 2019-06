Esto es lo que Belén Esteban ha tenido que pagar a Hacienda, según Kiko Matamoros Belén Esteban y Kiko Matamoros. / Telecinco El colaborador de 'Sálvame' destapa que se habría enfrentado a tres inspecciones CARLA COALLA Martes, 4 junio 2019, 21:23

«Cuando la cogió Toño (Sanchís) no había hecho ni una declaración de la renta». Con este dardo ha acusado a a Belén Esteban de haber defraudado a Hacienda, como gota que colma el vaso de los múltiples enfrentamientos que han protagonizado. De hecho, por expreso deseo de la colaboradora, no comparten plató, aunque eso no ha evitado que Matamoros aproveche su sección, el Club del Espectador, para atacar a la Esteban.

«No eres la persona más adecuada para reivindicar nada a nadie respecto de sus obligaciones fiscales», ha sentenciado, «no tiene deudas porque le han hecho tres inspecciones y ha tenido que pagar 700.000 euros, no porque haya querido pagar, porque la han pillado», visiblemente afectado por el veto de en 'Sálvame', por lo que ha seguido cebándose con ella: «Ha tenido que vender su casa porque la han pillado con el carrito del helado, no porque haya querido ir ella a la Agencia Tributaria».

Unas acusaciones las deque han provocado la rápida respuesta de Belén Ro, que rápidamente ha defendido a su compañera, aclarando que esta ha sufrido la mala gestión de su economía por parte de otras personas. Además, el resto de colaboradores de 'Sálvame', en bloque, han desmentido las acusaciones que Matamoros ha vertido sobre Belén Esteban. «Eso no es verdad», consensuaban.