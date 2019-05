El gazapo de Belén Esteban en 'Sálvame' Belén Esteban en 'Sálvame'. / Telecinco La colaboradora defiende a capa y espada a su amiga Ylenia Padilla CARLA COALLA Viernes, 3 mayo 2019, 20:42

La ruptura de Antonio Tejado e Ylenia Padilla ha puesto en pie de guerra a Belén Esteban, que ha aprovechado cada una de sus intervenciones en 'Sálvame' esta tarde para defender a su amiga. Belén se ha convertido en la mejor valedora de la autora del 'Tiki, tiki, miau, miau', que no duda en reivindicar la versión de los hechos de Ylenia frente a las palabras de Tejado. Una situación de nervios que ha terminado provocando un gazapo de 'la Esteban' que no ha pasado desapercibido.

Se encontraba en plena discusión con Antonio Tejado, cuando este ha dicho algo sobre su relación con Ylenia que no ha gustado nada a Belén Esteban: «No me estires de la lengua», ha soltado, corrigiéndolo a los pocos segundos, «no me tires, que diga». La colaboradora de 'Sálvame' se ha dado cuenta de su error cuando una de sus compañeras le ha recordado como es en realidad esta frase que en tantas ocasiones se utiliza como recurso lingüístico.

El gazapo que Belén Esteban ha cometido esta tarde en 'Sálvame' se une a la larga lista de meteduras de pata televisivas que la han convertido en uno de los grandes recursos de los 'memes' de este país. Así se puso de manifiesto en las pasadas elecciones generales, cuando el propio programa de Telecinco hizo un recopilatorio con todos los 'memes' protagonizados por sus colaboradores, en los que Belén Esteban era una de las más solicitadas.