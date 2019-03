Dos caídas revolucionan el plató de 'Sálvame' Mila Ximénez en 'Sálvame'. / Telecinco Al frente del espacio ha estado esta tarde Paz Padilla CARLA COALLA Lunes, 25 marzo 2019, 20:48

Que 'Sálvame' se ha convertido en un magazine en el que cualquier momento tiene cabida no es ningún secreto. El formato ha evolucionado a ritmo estrepitoso, llegando a ser el escenario ideal para todo tipo de actuaciones que no dejan a nadie indiferente, ya sea de los invitados o de los propios colaboradores del espacio, entre los que se encuentran Belén Esteban, Kiko Hernández o Chelo García-Cortés, entre otros conocidos rostros televisivos.

El caso es que esta tarde dos de los momentos que más han llamado la atención han sido dos caídas. La primera, protagonizada por una figura de cartón que recreaba a Chelo García-Cortés, y que encontraba a la periodista en biquini (publicitando su próxima participación en 'Supervivientes 2019'). La imagen representada en cartón se ha precipitado al suelo y los comentarios y las risas no han tardado en llegar: «Ha sido por el peso», decían a modo de broma.

La segunda caída de la tarde, que ha hecho que el plató estallase en carcajadas, ha sido la de una invitada (de la que no se ha desvelado la identidad) al cumpleaños de Belén Rodríguez, otra de las colaboradoras de 'Sálvame'. Con Belén Esteban o Mila Ximénez entre las asistentes, ha sido Alonso Caparrós el que ha puesto la nota discordante a la fiesta al dejar caer a una mujer mientras bailaba con ella de una manera muy acalorada. Aunque no ha resultado herida, lo cierto es que el golpe en la cabeza podría haber resultado grave. Aún así, se lo han tomado a broma: «Por esto no hay que dejar que la gente lleve móviles», comentaba Belén Esteban, aún entre risas.