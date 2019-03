«Voy a ir uno por uno a por todos vosotros» Diego Arrabal, en 'Sálvame'. / Telecinco Diego Arrabal amenaza a los colaboradores de 'Sálvame' CARLA COALLA Jueves, 21 marzo 2019, 20:36

Esta tarde se ha emitido uno de los programas de 'Sálvame' más tensos que se recuerda hasta la fecha. El motivo ha vuelto a ser el supuesto 'affaire' entre Gema López y Diego Arrabal, que ha provocado que el paparazzi entrase por teléfono y amenazara tanto a los colaboradores del programa como al resto del equipo: «Desde el director hasta el que limpia el plató se van a sentar delante de un juez por lo que están diciendo de mí», ha soltado, casi sin dejar hablar a los demás.

A pesar de que Carlota Corredera, la que se encontraba hoy al frente del espacio de Telecinco, ha tratado de mantener el tipo y de conducir lo más dignamente la conversación telefónica, el enfado de Diego Arrabal ha hecho prácticamente imposible el diálogo. «Voy a ir uno por uno a por todos vosotros», ha dicho una y otra vez, muy indignado con las informaciones que están circulando sobre él, debido a que tiene familia y una relación que se han podido ver perjudicadas a raíz de estos comentarios.

La que ha terminado abandonando el plató a causa de su enfrentamiento con Diego Arrabal ha sido Mila Ximénez, que se ha encarado directamente con él: «A mí no, ¿eh? Porque tú has estado muchos años hablando de Isabel Pantoja, de Encarna Sánchez y de mí. No te tengo miedo. Aquí estoy». «Si tan valiente eres, no sé cómo eres capaz de manipular a Gustavo González en la revista para la que tú trabajas. ¿Tú has tenido que declarar por lo que han detenido a Gustavo?», respondía Arrabal. «Sí, pero no por delincuente, por revelación de secreto, por hacer mi trabajo», zanjaba Mila.