'Sálvame' se une frente a las amenazas de Diego Arrabal Kiko Hernández responde a Diego Arrabal. / Telecinco Kiko Hernández ha sentenciado: «Comienza la guerra, 'Sálvame' estalla» CARLA COALLA Viernes, 22 marzo 2019, 20:50

«Voy a demandar a todos los que pueda demandar y que cada uno de los que están ahí asuman delante de un juez lo que han dicho. Caiga quien caiga, uno por uno. No todo vale en la vida, quedará en la conciencia de cada uno. Yo sé que me teníais muchísimas ganas, desde arriba hasta abajo, pero yo no me escondo, aquí estoy. Lleváis cuatro días jugando con una mentira, que todos sabéis que es mentira, pero seguís jugando. Cuidado que vienen curvas, como yo me llamo Diego Antonio Arrabal Maldonado que ahí os voy a ver uno a uno. Yo no tengo miedo a nadie porque yo no tengo nada que perder». Un mensaje contundente el que lanzó ayer Diego Arrabal en directo y que hoy ha provocado la respuesta de los aludidos en el magazine diario de Telecinco.

Mientras Gema López, otra de las afectadas por los comentarios, ha definido el discurso de Diego Arrabal como «predecible», Kiko Hernández (hoy al frente de 'Sálvame') ha anunciado que el plató del programa se había convertido en «una trinchera». Con Valdeperas, director del programa; César, encargado de la limpieza del plató; y la propia Gema López, como compañeros de contienda, Kiko Hernández ha sentenciado: «Comienza la guerra, 'Sálvame' estalla».

Además, los colaboradores de 'Sálvame' también se preguntan el porqué de que Diego Arrabal solo se haya enemistado con el programa de Telecinco y no con Gustavo y María Lapiedra, quienes hicieron público el 'affaire' entre Diego y Gema.