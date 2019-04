Kiko Hernández contra Lydia Lozano: «Te podías haber estirado un poco más» Lydia Lozano en 'Sálvame'. / Telecinco La periodista habría recompensado a Mila Ximénez por conseguir librarla de una demanda CARLA COALLA Lunes, 29 abril 2019, 22:24

Seiscientos mil euros de demanda por parte de Julián Muñoz que no habría perdido gracias a la intervención de Mila Ximénez. Esa ha sido la revelación que esta tarde ha hecho Kiko Hernández ante las cámaras, acusando a su compañera Lydia Lozano de no haber sabido compensar a su compañera de 'Sálvame'. Según las palabras de la periodista, ella le habría ofrecido comprarle un bolso para agradecerle lo ocurrido, pero Mila habría preferido que le pagase una cena.

Lo que no esperaban ninguna de las dos, a juzgar por las palabras de la propia Mila, es que la cena terminase en desastre, debido a la intoxicación provocada por algunos de los alimentos ingeridos. Dado que Kiko Hernández ha sacado el tema a la luz, Lydia Lozano ha tenido que defenderse, dejando claro que ella hizo lo que su compañera le pidió. Sin embargo, Kiko le ha echado en cara que no la invitase a una cena más cara y mejor, pues a juzgar por las palabras de ambos, se trató de una comida bastante normalita (en la que, según Kiko, Lydia se habría gastado 200 euros). El colaborador ha manifestado su descontento al respecto de esta situación, ya que piensa que no estuvo a la altura de lo que tenía que agradecerle: «Te podías haber estirado un poco más», le ha espetado.

Un episodio que le ha servido a Carlota Corredera para recordar la famosa comida en la que fue Lydia Lozano la intoxicada después de ser invitada a comer por Kiko Hernández. Sin embargo, al contrario de lo que se dijo en aquella ocasión, el alimento en mal estado que tomó la periodista no fue marisco (al contrario de lo que se dijo), sino una crema que no le habría sentado nada bien.