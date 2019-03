«Tengo que condenar que te refieras a la madre de tu hija como cerda» Kiko Matamoros se enfrenta a Makoke. / Telecinco Carlota Corredera censura las palabras de Kiko Matamoros el pasado sábado en 'Sálvame Deluxe' CARLA COALLA Lunes, 4 marzo 2019, 17:45

«Yo creo que se declararon la guerra el sábado y aunque Kiko pidió perdón y retiró dos de las palabras que le dedicó a Makoke, y esto no significa que yo esté de acuerdo con ella. Yo creo que Makoke tiró a dar, es obvio, cuando lo llamó cornudo o cuando le dijo que no tenía relación con cuatro de sus cinco hijos, sabía perfectamente lo que le estaba diciendo. La diferencia entre ellos, el autocontrol que tuvo ella y el cero autocontrol que tuvo Kiko. Y yo desde aquí, como no puede ser de otra manera, tengo que condenar que te refieras a ella, a la madre de tu hija, como cerda y como golfa, es impresentable«. Con este mensaje ha condenado Carlota Corredera las palabras que Kiko Matamoros le dedicó a Makoke el pasado sábado en 'Sálvame Deluxe', cuando estalló la guerra entre ellos. La pareja se enzarzó en una batalla verbal que incluso ha logrado que los colaboradores de 'Sálvame' se posicionen hoy a favor de uno u otro.

Aunque la que más contundente ha sido con su mensaje es Carlota Corredera, que incluso ha opinado sobre la situación que todo esto provoca en una tercera persona. «No tengo palabras de cómo lo tiene que estar pasando ella y de la vergüenza que tiene que estar sintiendo, además de lo difícil que debe resultarle ser equidistante», ha dicho la presentadora con respecto a Ana Matamoros, la hija en común de Makoke y Kiko Matamoros a la que, según la presentadora, también se refirió su padre tras la intervención del sábado en 'Sálvame Deluxe'. «Yo sé que Kiko lo pensó también porque creo que se despidió de los compañeros diciendo que era terrible lo que había pasado, por su hija».