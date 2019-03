Enfrentamiento en directo entre Noemí Ungría y Chelo García Cortés Chelo García-Cortés en 'Sálvame'. / Telecinco Ambas han continuado alimentando la polémica, esta vez hablando de la situación económica de ambas CARLA COALLA Miércoles, 27 marzo 2019, 21:27

«No te aguanto, y menos con lo que has hecho», le espetaba Chelo García-Cortés a Noemí Ungría en los últimos minutos de emisión de la tarde de 'Sálvame'. Noemí ha llegado al programa dispuesta a defenderse de las acusaciones de Chelo, que se ha mostrado muy contundente, incluso agresiva, con ella.

«Yo voy a casa de María Patiño, que es mi amiga, y me cuenta un tema personal. Y yo entonces voy la siento en un plató y cuento un tema personal suyo«, ha dicho, creando una analogía con lo ocurrido entre Noemí y su pareja, Marta. »Yo nunca he dicho lo que pienso de ti y nunca lo voy a decir, por respeto a ella«, ha respondido la exgran hermana, que también se ha defendido de las acusaciones de la periodista: »Si dije lo que dije fue por defenderla, de lo que tú hiciste«, refiriéndose al reportaje en la playa de la pareja. »¿Pero tú te crees que ella no lo sabía?«, le preguntaba Chelo García-Cortés, a lo que Noemí ha respondido que «ahora lo sé, perdón».

Ambas han protagonizado un duro enfrentamiento en directo en 'Sálvame', llegando a gritarse y sin lograr resolver sus diferencias. «Yo había venido al plató a defender que vosotras no habíais vendido esas fotos», confesaba Noemí, con lo que Chelo se ha mostrado muy contundente: «Yo ya lo había dicho aquí (en 'Sálvame') el miércoles».

El enfrentamiento entre ellas ha derivado en la venta de objetos que, según Noemí Ungría, Marta, la pareja de Chelo García-Cortés le habría propuesto, tratando de solventar los problemas económicos de ambas. Sin embargo, ha sido prácticamente imposible, a pesar de la intervención de los colaboradores y la presentadora de 'Sálvame', que ambas mujeres se pusieran de acuerdo, debido a que ninguna de ellas parece dispuesta a razonar.