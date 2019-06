Rafa Mora, acusado de mentir en 'Sálvame' Rafa Mora. / Telecinco El colaborador ha dado una información sobre Bárbara Rey que podría ser antigua CARLA COALLA Viernes, 7 junio 2019, 19:53

Rafa Mora, asiduo colaborador desde hace tiempo de 'Sálvame', ha podido perder esta tarde toda la credibilidad que tenía. El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' estaba hablando de una información que le habría dado Bárbara Rey cuando esta ha entrado telefónicamente en el programa para asegurar que era cierto que le había mandado un mensaje, pero que no sería reciente.

Inmediatamente, Rafa ha tratado de defenderse, a voces, provocando la crispación de algunas de sus compañeras, como Mila Ximénez, que se ha levantado de la silla que ocupaba al lado de Rafa Mora para abandonar momentáneamente el plató: «No soporto tantas voces. Pareces Carlos Lozano en la isla». Pero la que ha terminado poniendo orden en plató, algo que ni siquiera ha conseguido la música. ha sido Carlota Corredera, que se ha enfrentado duramente a Rafa.

La presentadora no ha podido soportar las acusaciones de Rafa Mora, que ha cargado directamente contra sus compañeros de programa, asegurando que lo que estaba haciendo «lo he aprendido de los mejores». «No puedo tolerar que digas que a mentir lo has aprendido de nosotros y si vuelves a hablar por encima de mí te echo del plató». Finalmente, Rafa ha terminado por abandonar 'Sálvame' en plena emisión, asegurando que él no había mentido y que quería que comprobasen la fecha del mensaje de Bárbara Rey.