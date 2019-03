Sandra Barneda deja Telecinco: «Nunca me han gustado que me dijeran lo que tenía que hacer» La periodista explica sin pelos en la lengua los motivos que le han llevado a su marcha de Mediaset EL COMERCIO Gijón Sábado, 30 marzo 2019, 06:23

Era una de los rostros más populares de la cadena, pero ha puesto punto y final a su trayectoria en Telecinco. Sandra Barneda ha decidido marchase del canal de Mediaset para comenzar un proyecto en Youtube.

La periodista no ha evitado dar los motivos de su marcha, todo lo contrario, se ha mostrado sin pelos en la lengua para dar las razones de decisión: «Nunca me han gustado las imposiciones, nunca me han gustado que me dijeran lo que tenía que hacer», ha aclarado en la plataforma de Youtube.

La periodista aseguro que está «harta de pasar de puntillas por las cosas» y, como mujer revolucionaria que se define, ha decidido dar un golpe en la mesa. Después de su ausencia presentando los Debates de GH Dúi y los última Hora, declara que «No he podido dirigir y hacer lo que quiero en televisión, así que me hago youtuber»,

«Estoy aquí porque me apetece comunicarme desde otro lugar y porque hablemos o no hablemos, hablarán de nosotras», explica Barneda, y afirma que Youtubre «es como volver a la radio, cuando el miedo no existía, ni tampoco las consecuencias, ni las llamadas por teléfono, cuando solo existían los sueños».