Santi Rodríguez en 'El Hormiguero': «En el hospital toda la comida sabe a lo mismo» Santi Rodríguez visita 'El Hormiguero'. / Antena 3 El actor estrena un espectáculo basado en su propia experiencia personal CARLA COALLA Miércoles, 23 enero 2019, 22:36

Santi Rodríguez estrena la obra de teatro 'Infarto: No vayas a la luz', en la que da buena cuenta de su propia experiencia personal. El actor le ha contado a Pablo Motos en 'El Hormiguero' que sufrió un infarto en el bazo, «es como un infarto de marca blanca», ha dicho entre risas, «aunque te puedes morir igual», ha añadido el presentador del espacio de entrevistas. Lo cierto es que esta experiencia personal, de la que ha relatado algunos episodios en el programa de Antena 3, es de la que ha sacado la historia que ahora lleva al escenario, aunque asegura que «he cambiado cosas».

Entre otras cosas, Santi Rodríguez le ha contado a Pablo Motos cómo fue el momento en el que le dio el infarto: «Yo estaba con mi mujer en un todo incluído y noté que me estaba poniendo malo, se lo dije y rápidamente ella me contestó que eran gases, porque mi mujer piensa que cualquier dolor que te salga son gases. Ha estado dos veces embarazada y se pensaba que eran gases», ha asegurado , provocando grandes carcjadas en el público. Además, ha destacado que «en el hospital toda la comida sabe a lo mismo, como no saben lo que le gusta a cada uno, le han quitado el sabor a todo«. Incluso ha bromeado con que »en el hospital no hay sal, te dan anfetaminas si quieres, pero sal nunca«.