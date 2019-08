Estos son los sorprendentes sueldos del reparto del 'spin-off' de 'Sensación de vivir' Imagen del reparto de 'Sensación de vivir'. / La Sexta Los actores originales regresan a la pequeña pantalla a excepción de Luke Perry, recientemente fallecido CARLA COALLA Jueves, 15 agosto 2019, 19:03

Han salido a la luz los sueldos de los actores que componen el reparto del 'spin off' de 'Sensación de vivir', la que fuera una serie revelación en la década de los 90, que lleva por nombre 'BH902100' y las cantidades no son tan desorbitadas como se esperaba. De hecho, un regreso de tal calibre del elenco casi al completo, a excepción de Luke Perry, que fallecía hace unas semanas, se estimaba en un desembolso de lo más cuantioso que no ha cumplido con las expectativas.

Shannen Doherty, Tori Spelling, Jason Priestley, Jennie Garth, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Ian Ziering cobran unos 70.000 euros por capítulo, lo que se suma a un sueldo base de 420.000 euros que se habrían embolsado por toda la temporada. Sin embargo, algunos de ellos se estarían embolsando también una suma extra por desempeñar otro tipo de labores, que se suman a las propias de actores.

Se trata de Jennie Garth y Tori Spelling, que estarían ganando 15.000 dólares extra por capítulo como creadoras de la serie; al igual que Jason Priestley, que se estaría embolsando 46.000 dólares extra gracias a su trabajo como director en uno de los seis capítulos que conforman esta primera temporada de la 'spin off' de 'Sensación de vivir', 'BH902100'. Una ficción que ya ha sentido el abrazo del público, pues ha conseguido alcanzar un 1,5 de cuota de pantalla y el respaldo de una media de cuatro millones de espectadores.