Sergio Ramos revoluciona las redes con su baile del cangrejo de 'La que se avecina' Sergio Ramos celebrando su gol. / Telecinco El jugador ha recordado con sus movimientos a la celebración de un gol en la conocida serie de Telecinco CARLA COALLA Lunes, 11 febrero 2019, 22:36

Que los usuarios de las redes sociales no dejan pasar nada que pueda ser objeto de polémica no es ningún misterio. En este caso, ha sido la celebración de un gol por parte de Sergio Ramos el motivo de que los usuarios hayan llenado de comentarios Twitter haciendo referencia a una conocida serie de televisión. En concreto, a 'La que se avecina', ficción cómica de Telecinco cuyas tramas gozan de tanto éxito con la audiencia que ya suman once temporadas emitidas, de hecho, la temporada doce está en pleno rodaje desde el pasado mes de enero, tal y como confirmó su creador y guionista Alberto Caballero.

El motivo de la comparativa ha sido que Sergio Ramos ha celebrado el gol que marcó en el Wanda Metropolitano de una forma muy parecida al baile que recreaba el personaje de Rosario Parrales en el capítulo 53 de 'La que se avecina', 'Un project leader, una hermana insoportable y un delantero pichichi'. O al menos eso han pensado todos los usuarios que se han lanzado a comentar la curiosa coincidencia. Las manos en forma de pinza, los codos y las rodillas flexionadas, la espalda recta y los saltitos laterales son las señas que han hecho saltar las alarmas. ¿Se habrá inspirado el futbolita en la aclamada serie para esta llamativa forma de celebración de un gol?