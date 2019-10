¿Qué series se estrenan en noviembre? Un fotograma de 'Para toda la humanidad'. 'Para toda la humanidad', 'La materia oscura', 'The Morning Show' o 'Hernán, el hombre' son algunos de los estrenos del mes de noviembre IKER CORTÉS Martes, 29 octubre 2019, 05:28

Noviembre llega con una propuesta nueva debajo del brazo. Apple TV+ se incorpora este mes con sus contenidos a la oferta del resto de plataformas digitales. Un mes de noviembre en el que regresan títulos tan esperados como la segunda temporada de 'Tom Clancy's Jack Ryan' (1 de noviembre, Amazon Prime Video), la tercera de 'Atípico' (1 de noviembre, Netflix), la décima de 'Shameless' (4 de noviembre, Movistar series) o la segunda de 'The End of the F****ng World' (5 de noviembre, Netflix). Vuelven también Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes con la segunda temporada de la maravillosa 'Capítulo 0', que llegará a la cadena #0 el próximo 5 de noviembre. Ya a mediados de mes el espectador se reencontrará con 'Rick y Morty', cuya cuarta temporada comienza el 14 de noviembre en HBO. Ese fin de semana la segunda temporada de 'La peste' (15 de noviembre, Movistar), la cuarta y última de 'The Man in the High Castle' (15 de noviembre, Amazon Prime Video) y la tercera de 'The Crown' (17 de noviembre, Netflix) aparecerán en las plataformas de vídeo bajo demanda. El 18 de noviembre, en AMC, se estrenará la segunda temporada de 'The Terror', apellidada 'Infamy'. Habrá que esperar al 22 de noviembre para ver la segunda temporada de 'Alta mar' en Netflix. Y ahora vayamos a las novedades.

1 de noviembre, Apple TV+ Para toda la humanidad

Vídeo. El tráiler de 'Para toda la humanidad'.

A ver, el tipo detrás de esta serie es el mismo que está detrás de 'The Outlander'. Pero también es el tipo que está detrás de la increíble 'Battlestar Galactica'. Ronald D. Moore le ha dado al majín y se ha planteado una distopía loca: cómo sería el mundo ahora si los soviéticos hubieran sido los primeros en llegar a la Luna y Estados Unidos no hubiese abandonado la carrera espacial. Pinta requetebién.

1 de noviembre, Netflix Hache

Vídeo. El tráiler de 'Hache'.

Trío de ases para la nueva propuesta de Netflix, 'Hache'. Adriana Ugarte se mete en la piel de Helena, una prostituta que comienza desde el escalón más bajo en una organización mafiosa que opera en la Barcelona de 1960. La joven, tras un proceso de aprendizaje, pasará a asumir el control del tráfico de heroína de la organización, en una serie basada en hechos reales que también cuenta con la participación de Javier Rey y Eduardo Noriega.

1 de noviembre, Apple TV+ The Morning Show

Vídeo. Tráiler de 'The Morning Show'.

Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, que actúan también como productoras, y Steve Carell protagonizan esta serie dramática que ofrece una visión de las relaciones laborales modernas a través del personal de un programa de televisión matutino estadounidense. De momento, la compañía de Tim Cook ha ordenado la producción de dos temporadas de diez capítulo cada una. Habrá que seguirle la pista.

1 de noviembre, Apple TV+ See

Vídeo. El tráiler de 'See'.

Fantasía y distopía se mezclan en 'See', la producción que Apple TV+ prepara con Jason Momoa como protagonista. La serie aborda un futuro lejano en el que un virus ha diezmado a la población humana y los únicos que han sobrevivido han quedado ciegos. Baba Voss (Momoa) es el padre de unos gemelos que han nacido con la capacidad de ver y deberá protegerlos de una reina que considera que la vista es brujería.

4 de noviembre, HBO La materia oscura

Vídeo. El tráiler de 'La materia oscura'.

HBO estrena esta adaptación de la galardonada trilogía del mismo nombre de Philip Pullman, una de las obras maestras de la ciencia ficción. La ficción pone el foco en Lyra (Dafne Keen), una joven aparentemente normal que proviene de otro mundo. Está buscando a un amigo secuestrado, unas pesquisas que desvelan una trama siniestra que implica a niños robados y que puede dar explicación a un misterioso fenómeno llamado Polvo.

8 de noviembre, Amazon Prime Video Atrapa a un ladrón

Vídeo. El tráiler de 'Atrapa a un ladrón'.

Esta serie es una adaptación española de la película de Alfred Hitchcock. En ella Alexandra Jiménez da vida a Lola Garay, inspectora de policía y mujer de Juan Robles (Pablo Echarri), un exladrón al que apodan 'El gato'. La ficción sigue los pasos del ladrón que, una vez rehabilitado, trata de atrapar a otro que está robando en su nombre. Misterio y romance se dan la mano en esta serie de Amazon.

11 de noviembre, HBO Santos Dumont

Vídeo. El tráiler de Santos Dumont.

Basada en hechos reales, la serie sigue los pasos de Santos Dumont, el primer hombre en volar en un avión, el 14 Bis. Ambientada en Francia y Brasil, a finales del siglo XIX y principios del XX, la ficción sigue la trayectoria de este aviador, cuya infancia discurrió en los cafetales de su familia, en el interior de Minas Gerais, y que acabó forjándose un nombre en los clubes aéreos de París.

17 de noviembre, HBO The Sleepers

Vídeo. El tráiler de 'The Sleepers'.

Desde la República Checa llega este thriller lleno de suspense y misterio que sigue la huida de una pareja, la que forman la violinista profesional Marie (Tana Pauhofova) y su esposo Viktor (Martin Mysicka). Ambos deciden marcharse a Inglaterra, cuando este se enfrentó a un posible encarcelamiento. Pero las cosas ahora son diferentes, es 1989 y los vientos de cambio soplan por toda Europa. Marie convence a Viktor para visitar Praga, pero muy pronto se darán cuenta de que fue un trágico error. Marie se despierta en un hospital de Praga y Viktor ha desaparecido. ¿Seguirá vivo? Pase lo que pase, debe encontrarlo.

21 de noviembre, Amazon Prime Video Hernán, el hombre

Vídeo. El tráiler de 'Hernan, el hombre'.

Óscar Jaenada da vida a Hernán Cortés en esta serie ambientada en 1519, que narra la historia de la conquista de méxico a través de la figura del conquistador. La ficción no se queda solo en la peripecia y la aventura, sino que muestra también al hábil diplomático y genio diplomático, lleno de claroscuros.

26 de noviembre, Filmin The Accident

Vídeo.

Sarah Lancashire es la protagonista de esta serie creada por el guionista de 'The Virtues', Jack Thorne, que retrata una pequeña comunidad galesa devastada por la trágica explosión de una construcción que se ha cobrado la vida de nueve personas, ocho de ellas niños. La miniserie británica, de cuatro episodios, cuenta en el reparto también Sidse Babett Knudsen .