10 series que han sobrevivido a la marcha de uno de sus protagonistas Imagen de la temporada 19 de 'Cuéntame cómo pasó'. / Televisión Española Aunque lo ideal para los espectadores suele ser que su serie favorita comience y acabe con los mismos personajes, son muchas las series que, por una u otra razón, han tenido que dejar marchar a uno de sus protagonistas CARLA COALLA Domingo, 31 marzo 2019, 22:22

1. Cuéntame cómo pasó. No han sido pocos los actores que, a lo largo de las veinte temporadas que cuenta ya la ficción, han abandonado las tramas, por unas y otras causas. Pero ningún golpe ha resultado tan devastador como la marcha de su alma, Carlos Alcántara (Ricardo Gómez): el hilo conductor, el auténtico protagonista en el que se han visto reflejados toda una generación de espectadores. Tal ha sido el choque, que la serie se ha visto obligada a dar un salto temporal, teniendo como consecuencia que prescindir también de la actriz que daba vida a María Alcántara (Paula Gallego), en busca de una joven intérprete que pudiera enfrentarse a otras tramas.

Imagen de la temporada 20 de 'Cuéntame cómo pasó'. / Televisión Española

2. The Good Wife. La muerte de Will Gardner en la quinta temporada de la serie fue un duro shock para los seguidores, que no entendían muy bien el rumbo que estaban tomando las nuevas tramas. Sin embargo, la ficción supo reconducir sus pasos y alargar la historia dos temporadas más (con retorno incluido al concluir la serie), dando lugar incluso a una 'spin off'.

The good wife. / FOX

3. Embrujadas. La muerte de Prue Halliwell (Shannen Doherty) dejó sin respiración a todos los fans de la serie. Una familia destrozada, un poder de tres rotos y un puñado de espectadores que lloraron y sufrieron con las hermanas el fatal desenlace. Pero la llegada de Paige Mathews (Rose McGowan) logró dulcificar el golpe y recomponer tanto las tramas como los deseos de los espectadores.

Embrujadas. / Antena 3

4. Un paso adelante. Pedro (Pablo Puyol) se marchó, aunque lo veríamos mirar atrás en algunas ocasiones, dejando un vacío evidente en la serie. Pero de nuevo una reinvención, edulcorada con un alargamiento de las tramas que resultó bastante creíble para los fans, hicieron las veces de colchón para paliar el golpe. Eso sí, los contados regresos de Pedro a la serie fueron recibidos con los brazos abiertos por sus fans.

Un paso adelante. / Antena 3

5. Sensación de vivir. De nuevo Shannen Doherty es la actriz protagonista de esta espantada, que dio con Brenda fuera de la serie. La joven llevó a la pequeña pantalla una historia de amor que pocos han podido olvidar, enamorando a propios y extraños. Sin embargo, su salida de la serie cedió el protagonismo al resto del reparto, que supo mantener el tipo y responder a una audiencia que no quería decirles adiós. No en vano, incluso hubo espacio (con menos éxito) para una segunda generación.

Sensación de vivir. / E.C.

6. Vis a vis. Si ha habido una serie que ha sabido sobrevivir a la marcha de su gran protagonista ha sido 'Vis a vis'. El regreso de la ficción, esta vez capitaneado por Fox, no pudo ser compaginado con sus otros proyectos por Maggie Civantos, que tuvo que ceder el testigo (aunque regresó para despedirse de la serie y de la audiencia). Eso sí, el buen hacer del resto del reparto, al igual que la espectacular interpretación de Najwa Nimri, fueron las joyas de la corona con las que la ficción repetiría el éxito de 'Vis a vis'.

Vis a vis. / Antena 3

7. El Ministerio del Tiempo. El maltrato al que se sigue sometiendo a esta serie, que ahora emigra a Netflix para emitir su cuarta temporada, ha provocado la estampida de varios de sus protagonistas, a quienes se les multiplican los proyectos. El primero fue Rodolfo Sancho, que tuvo que ceder el testigo a Hugo Silva durante buena parte de la segunda temporada de la serie. Eso sí, el carismático actor, en la piel de un personaje tan intrépido y descolocante como Paccino, hicieron el resto, encumbrando aún más si cabe las tramas.

El Ministerio del Tiempo. / Televisión Española

8. Juego de Tronos. Lo esta serie, para cuyo desenlace contamos los días, ha sido un despropósito (en material de protagonistas) desde el principio. Los seguidores de las tramas, que vieron morir al que parecía su gran protagonista en la primera temporada, pensaban que ya no les quedaba más por ver. Sin embargo, luego llegó la llamada 'Boda Roja' y se enfadaron incluso con el creador. Pero tal ha sido la superioridad y el magnetismo implementado por la serie que ninguna muerte ha podido acabar con su legado.

Juego de Tronos. / Antena 3

9. Los protegidos. La serie de Antena 3 duró tres temporadas, pero al principio de la tercera el personaje de Marta Torné recogió el testigo que dejaba el de Angy Cepeda. Una salida que los fans de la serie no tardaron en perdonar, debido al nuevo rumbo asumido por las tramas y que resultó perfectamente justificado con el final.

Los protegidos. / Antena 3

10. Velvet. Miguel Ángel Silvestre puso tierra de por medio para afrontar nuevos compromisos profesionales, pero eso no dañó el meteórico éxito de la ficción protagonizada por Paula Echevarría. Eso sí, el regreso del flagrante protagonista parecía lo más esperado para poner el broche de oro a la serie que el público supo recompensar con unos excelentes datos de audiencia.