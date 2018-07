Los 'Simpson' no tendrán un final Al Jean, showrunner de la serie, da respuesta a lo que todos quieren saber EL COMERCIO Gijón Martes, 24 julio 2018, 14:20

Llega la trigésima temporada de la serie de dibujos americana más conocida, 'Los Simpson'. La mítica familia amarilla es ya entretenimiento indispensable la programación de televisión pero lo que todo el mundo se pregunta es: ¿cómo será el final de 'Los Simpson'?

Fue durante la Comic Con cuando un fan de la serie le preguntaba al showrunner, Al Jean, cómo sería el final de la serie. A esto Al Jean contestó proponiendo la inesperada noticia de que no habría un final: «Pensé que el final perfecto sería terminar con la familia yendo a la misma función de Navidad a la que fueron en el primer capítulo, de ese modo, toda la serie sería un bucle sin principio, ni final», a lo que seguidamente añadió, «pero ahora que ya lo he dicho, no sucederá. Gracias».

Disney ha comprado recientemente el canal Fox, por lo tanto, lo más problabe es que la serie se continúe alargando. Los fans de 'Los Simpson' todavía podrán seguir disfrutando de 'Springfield' y sus personajes favoritos.