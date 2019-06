La comensal de First Dates que sorpende a su cita: «Mi perra es como mi hija, es mi familia» Elisabeth, durante su participación en First Dates. / Cuatro Su cita le avanzó que tenía intención de formar una familia, algo que no encajaba en sus planes EL COMERCIO Miércoles, 26 junio 2019, 17:29

Elisabeth, una vigilante de seguridad malagueña, fue la primera en entrar ayer en el restaurante de First Dates. Se presentó diciendo que parecía «creída porque me cuido mucho y la gente se piensa que me creo la mejor».

Especificó a Carlos Sobera que buscada un hombre fiel, que estuviera pendiente de ella a todas horas. Incidió en que no reparaba en el genero, sino en la persona, aunque en este ocasión le interesaba un chico.

En la jornada de ayer los comensales debían sorprender a su cita con algún plato especial, y ella no reparó en prepararle un menú fitness «para gente que va al gimnasio».

Su compañero de cena fue Jose Miguel, un jardinero de 36 años (7 años más joven que ella, que se comparó con un huevo cocido, ya que es «duro por fuera, pero blando por dentro». Al igual que Elisabeth se declaró bisexual, pero en esta ocasión mostró preferencia por las chicas.

Sin embargo, la primera impresión no fue buena, sobre todo por el tamaño de él. «A su lado parezco un travelo», apuntó la vigilante de seguridad. La conversación entre ellos derivó en los planes de futuro de ambos. Él se mostró interesado en formar una familia, algo que no encajaba en la filosofía de vida de su acompañante, que entendía que «no hay que seguir los cánones de la sociedad sobre lo que es la familia. Para mí, mi perra es como una mi hija, y tengo por ella los mismos sentimientos que con una persona».

Como es de suponer, esas diferencias provocaron que los comensales se fueran cada uno por su lado al término de la velada.