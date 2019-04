«Ha sido todo un sueño» Cynthia Zebaze, en el centro, junto a su madre y su hija, tras regresar a Gijón. / PALOMA UCHA Cynthia Zebaze regresa emocionada a Gijón después de disputar la final de 'Got Talent'. «Quiero disfrutar las oportunidades» Miércoles, 1 mayo 2019, 00:19

Afectada aún por los nervios acumulados estos días antes de su actuación y con las emociones a flor de piel, Cynthia Zebaze regresaba ayer a Gijón, su ciudad de acogida desde que llegó de Camerún, tras participar en la final de 'Got Talent España', el concurso de habilidades artísticas emitido por Telecinco. Acompañada por su madre y su hija, que vivieron la cita a su lado, la soprano destaca en esta entrevista con EL COMERCIO que su última participación en el programa fue «como un sueño» por poder cantar junto a una orquesta.

-Lo primero, enhorabuena. ¿Cómo fue el día de la final para usted?

-Fue una jornada excepcional en mi vida, llena de emociones. La final estuvo muy guapa, porque todos los participantes veníamos muy distintos, con un vestuario llamativo y sorpresas preparadas. Además, estaba mi familia; mi madre, que vino a verme en directo por primera vez en mi vida, porque antes de esto no había cantado para tanta gente. Para ella ha sido un regalo y su apoyo lo fue para mí.

-¿Cómo fue el previo a su actuación y las sensaciones posteriores?

-Sentía muchos nervios antes de cantar porque llevábamos muchos días preparándolo y ensayándolo. Para mí toda esta experiencia ha sido un lujo, un privilegio. Me sentía como una reina y lo disfruté. Estoy contenta por haber podido llegar a la gente y emocionarles, por ser capaz de transmitir algo con mi voz, porque al principio no me gustaba escucharme. Creo que he progresado en el programa. El montaje, con la orquesta, fue para mí un sueño, porque nunca había podido cantar con esa compañía y no me imaginaba que fuera posible. Y la respuesta de la gente fue espectacular. A partir de ahora voy a descansar un poco, a estar más tranquila (se ríe).

-La emoción estaba latente sobre el escenario. Se reencontró con su madre, nueve años después de dejar Camerún, y hasta Paz Padilla terminó en lágrimas.

-Sí, me llegó también al corazón. Estaba ahí mi familia conmigo. Me hubiera gustado que estuvieran también mi padre y mi hermana, pero pude hablar con ellos por teléfono después y estaban muy contentos. Lo habían visto por YouTube después de su emisión.

-La final la ganó la murga Zeta Zetas, de Canarias, pero usted consiguió un gran apoyo popular e incluso a nivel institucional.

-La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, me envió un mensaje grabado y para mí eso fue alucinante. Me gustaría poder hablar con ella porque la oportunidad que me ofreció de cantar en un gran escenario de la ciudad me encanta. También me apoyaron mis compañeras de la Casa de Acogida de La Guía, a las que quiero ver cuanto antes. He sentido mucho apoyo desde todo Asturias, ¡mi teléfono no para de sonar! Incluso hablé con la antigua madre superiora del centro, que está en Colombia.

-Ahora que ha terminado el concurso, ¿se plantea seguir en la música?

-Sigo queriendo estudiar medicina, tener un título aquí para completar mi formación en bioquímica. Nunca se sabe, tengo que tener un 'plan b' por si acaso, pero ojalá que 'Got Talent' me abra más puertas en el mundo de la música. Quiero aprovechar este momento y si me llaman iré a todos lados para cantar. Me haría ilusión poder formarme también profesionalmente en la música.

-Con el reconocimiento que tiene a nivel televisivo, ¿de qué manera cree que le puede afectar en su nuevo día a día?

-Todo ha cambiado para mí desde que comencé el programa. La gente me reconoce por la calle, me saludan y me piden fotos. Creo que todo ha sido para bien. Quiero aprovecharlo para ganar más confianza en mí misma, para seguir ese impulso y cantar y hacer más conciertos. Necesito experiencia en este mundillo y quiero disfrutar de todas las oportunidades que haya.

-Recién llegada a Gijón, ¿algún plan para estos días?

-De momento, sobre todo descansar. Estaré unos días con mi madre, que se quedará de visita, y ojalá podamos ir a la playa o a la montaña.