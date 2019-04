Tamara Gorro habla tras sufrir un asalto en su casa Tamara Gorro habla sobre el intento de atraco en su casa. / Telecinco La 'influencer' y su marido han logrado evitar el robo gracias a las efectivas medidas de seguridad de las que disponen CARLA COALLA Miércoles, 17 abril 2019, 20:30

Los futbolistas se han convertido en el principal objetivo de lo que podría ser una banda organizada de atracadores, o al menos, sus hogares. Según las informaciones que han trascendido a los medios, se trataría de un grupo de especialistas en asaltos que aprovecharían los partidos para entrar en casa de los jugadores y desbalijarlas. Mientras algunos como Joaquín, Jugador del Real Betis Balompie, fueron incapaces de remediarlo, las efectivas medidas de seguridad del hogar que Ezequiel Echegaray y su mujer, Tamara Gorro, comparten con sus dos hijos, habrían evitado el atraco.

De hecho, fueron la 'influencer' y su empleada de hogar las que dieron la voz de alarma a la policía tras percatarse de que estaban intentando entrar en su casa. Esta información ha puesto nerviosos a los seguidores de Tamara Gorro, por lo que esta no ha dudado en mandar un mensaje tranquilizador a su familia virtual.

«Están diciendo muchas cosas en las noticias y no todo es cierto. Yo no tengo ningún golpe ni nada. No puedo dar más información. Yo voy a hacer caso a la guardia civil, a la policía y a la seguridad, que me han dicho que no revele ningún tipo de información y asi lo voy a hacer, tengo que colaborar con ellos. Deciros que estoy bien, que estamos bien toda la familia y que gracias por preocuparos. La vida sigue, hoy va a haber vídeo a las dos, como siempre, y ya está. Yo no puedo contar más, sabéis por qué y os lo he dicho pero quiero dejaros tranquilos. Está todo bien», ha publicado Tamara Gorro.