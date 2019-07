«La tele no es mi hábitat, pero no me cierro a otro concurso» Fran, en el centro, tras ganar 'Pasapalabra'. :: E. C. FRAN GONZÁLEZ. Jueves, 18 julio 2019, 00:15

Sufrió, se agotó y ahora quiere descansar, pero Fran González, el concursante asturiano que se llevó el bote de 1.542.000 euros en el concurso 'Pasapalabra', estaría dispuesto a repetir la experiencia. «El mundo de la televisión no es mi hábitat natural. Soy una persona tímida y callada. Me gustan todos los concurso de cultura y si se diera la oportunidad no me cerraría a ninguno», reconoce en una entrevista a 'El Confidencial' en la que explica que el programa de Telecinco le ha cambiado la vida. «Ha sido, es y será mi salvación», señala. Fran González recuerda también su etapa escolar, en la que sufrió acoso por parte de sus compañeros. «A esas edades, el ser humano no suele tener tanta sensibilidad y cualquiera que sea diferente está como fuera de lugar. Prefería quedarme en la biblioteca mientras el resto jugaba al fútbol».