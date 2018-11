Toñi Moreno se sincera en su despedida El equipo de 'Viva la vida' se despide de Toñi Moreno / TELECINCO La presentadora emocionó a todo el mundo con sus últimas palabras en 'Viva la vida' EL COMERCIO Gijón Domingo, 4 noviembre 2018, 22:56

Ha sido una de las tardes más emotivas para Toñi Moreno. Este domingo, la presentadora aparecía por última vez en 'Viva la vida', el programa de Telecinco. Toñi Moreno sorprendió con unas palabras cargadas de emoción en las que se abrió y se sinceró ante toda la audiencia.

«Lo primero que tengo que hacer es quitarle hierro a esto… No es la primera vez que os cuento que cuando empezamos 'Viva la vida' yo tenía un mal momento personal porque acababa de perder a mi padre, pero tenía un peor momento profesional. Yo había perdido la confianza en mí misma hasta que los señores de Mediaset apostaron por mí, por alguien que venía de fracasar... Me habéis dejado ser yo, ponerme zapatillas, equivocarme, reír, llorar, me habéis enseñado a hacer televisión».

La presentadora, que se caracteriza por su naturalidad arrolladora, emocionó a todo el plató contando cuál era su situación antes de llegar al proyecto 'Viva la vida' y lo que significó para ella esa oportunidad. Ahora, Toñi Moreno estará al frente de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', en Cuatro.