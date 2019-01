Trancas y Barrancas ridiculizan a Pablo Motos en 'El Hormiguero' Pablo Motos llega a 'El Hormiguero'. / Antena 3 Las hormigas son uno de los platos fuertes de 'El Hormiguero' CARLA COALLA Miércoles, 16 enero 2019, 23:15

Que Trancas y Barrancas siempre intentan que Pablo Motos protagonice algunos de los momentos más divertidos de 'El Hormiguero' no es ningún secreto. De hecho, el presentador suele ser el centro de las bromas de la mayor parte de los colaboradores del programa. Así lo vimos ayer, con Nuria Roca, que de nuevo trajo a la palestra una foto de la juventud del Pablo que provocó las risas de muchos de los espectadores.

Esta noche, por el contrario, ha sido un comentario de Pablo Motos, o mejor, de Trancas y Barrancas, el que ha despertado las carcajadas del público. El momento se ha vivido cuando Pablo y sus invitados trataban de repartir los 6.000 euros de la tarjeta regalo de 'El Hormiguero'. Para ello, eligen un número de teléfono al azar, llaman y hacen la pregunta «¿Sabe usted qué es lo que quiero?», a lo que el receptor de la llamada ha de contestar «la tarjeta regalo de 'El Hormiguero'». El primer número marcado no existía, pero Motos no lo ha entendido bien y ha comentado que había saltado el contestador. Rápidamente las hormigas han reaccionado: «No era el contestador Pablo, es que no existía».

Pablo Motos les ha dado las gracias, a lo que una de ellas ha respondido: «Nada, cualquier cosita me comentas». Este comentario, cuya intención, evidentemente, era ridiculizar al presentador de 'El Hormiguero', ha hecho las delicias del público del laureado programa de Antena 3, que han reído con todas sus fuerzas.