Tu Cara Me Suena 7: José Corbacho y Anabel Alonso, «un productor nos va a grabar un single» Anabel Alonso se ha convertido en una de las estrellas de 'Tu Cara Me Suena'. / Antena 3 Los concursantes han bromeado con el jurado cuando Àngel Llàcer los ha mencionado tras la actuación de Mimi Doblas CARLA COALLA Sábado, 17 noviembre 2018, 07:37

Una nueva gala de 'Tu Cara Me Suena' ha vuelto a poner a todos los participantes a prueba. Los diferentes retos a los que se han enfrentado han evidenciado sus grandes virtudes, aunque también sus mayores defectos. Al menos eso ha pensado uno de los miembros del jurado, Àngel Llàcer, que se ha referido a Mimi Doblas, ex-concursante de 'OT 2017', hablando de todo lo bueno que sus interpretaciones le pueden traer a su carrera musical: «Hombre, ni José Corbacho ni Anabel Alonso van a grabar un single tras salir de aquí«, añadía.

Poco tardaban José Corbacho y Anabel Alonso en levantarse del banco en el que aguardaban la decisión final, para soltar la bomba: «Un productor nos va a grabar un single». La cuestión es que ambos han seguido relatando su hazaña en la gala de 'Tu Cara Me Suena', evidenciando al poco tiempo que se trataba de una broma: «Lo único que no hemos aclarado todavía es el nombre: Albacho o Cornabel«, afirmaban, concluyendo con un juego de palabras en el que sus nombres quedaban fusionados. Anabel ha apostado más por 'Albacho', ya que 'Cornabel' no le sonaba del todo bien. Ambos han despertado las risas del público, del jurado y de sus compañeros, como es habitual. Además, Santiago Segura incluso ha adelantado su votación, asegurando que su cuatro era para José Corbacho.