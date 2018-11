De pata negra Tu Cara Me Suena 7: José Corbacho, como Melody, deja al jurado con la boca abierta José Corbacho se mete en la piel de Melody. / Antena 3 El concursante ha protagonizado una de las actuaciones más cómicas de la noche CARLA COALLA Sábado, 10 noviembre 2018, 00:34

Aunque es Anabel Alonso la que suele llamar más la atención del jurado de 'Tu Cara Me Suena', lo cierto en esta ocasión ha sido José Corbacho el que ha revolucionado el plató del concurso de imitación. El humorista se ha metido en la piel de Melody en su versión más joven, cuando la artista popularizó el tema 'De pata negra', que aún suena en las fiestas y discotecas del país en alguna ocasión especial. Y es que Melody logró revolucionar el panorama nacional con su particular forma de entender la música, una manera desenfadada y amena que invitaba tanto a cantar como a lanzarse a la pista.

José Corbacho ha estado toda la semana practicando para meterse en la piel de Melody, pero al contrario que ha ocurrido con Mimi Doblas, que ha fascinado con su versión de Christina Aguilera, el actor solo ha despertado las risas del jurado. «No he visto a Melody en ningún momento», ha sentenciado Santiago Segura, para terminar diciendo que «luego he cerrado los ojos y tampoco la he oído». Eso sí, los esfuerzos de José Corbacho para llegar al máximo nivel en 'Tu Cara Me Suena' han surtido efecto en Lolita, que a pesar de que ha estado con la boca abierta «desde que empezó la actuación», le ha regalado un gran piropo: «Tú sí que eres de pata negra«.