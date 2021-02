Zahara: «Taylor Swift me ha salvado el confinamiento» La cantante jienense conduce los jueves en el canal #0 de Movistar 'Una historia, una canción', donde recorre la España rural Zahara. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ Madrid Jueves, 18 febrero 2021, 07:37

Con la guitarra al hombro, María Zahara Gordillo Campos, más conocida como Zahara, (Úbeda, 1983) se sube a la furgoneta de Movistar para recorrer la geografía española a través de 'Una historia, una canción', el nuevo formato original de #0. Cantante, compositora, profesora de 'OT' y «ahora conversadora». En este formato, la jienense vuelve a ponerse delante de un micrófono tras un año en blanco por la pandemia. Zahara cuenta y canta las emociones de pescadores, maestros, pastores, bomberos, trabajadores sociales, voluntarios o agricultores, personas que han sufrido de manera directa las consecuencias más duras de los incendios forestales, las inundaciones, la contaminación marítima, la despoblación de recónditos pueblos y el abandono y menosprecio al trabajo de la tierra.

–¿Cómo ha sido ese salto del escenario a ponerse delante de la cámara?

–Bueno, en este caso ha sido algo paulatino. Empecé hace unos años con una pequeña colaboración en 'Likes' (Movistar), fue mi primera incursión. Luego llegó 'Pop. Una historia de música y televisión' y, finalmente, me he convertido en protagonista. He tenido buen conexión con el equipo, pero, eso sí, nunca habría sido de golpe.

–Más que entrevistadora, se considera una conversadora...

–Sí, ese fue uno de los motivos por los que dije que sí. Siempre hablo desde la humildad y la honestidad, porque no puedo ser periodista. Tengo mucho respeto a la profesión y entiendo lo que es, porque viví muchos años con un periodista y sé lo complicada y compleja que es esta profesión.

–Durante este viaje, ¿qué ha descubierto escuchando a la gente?

–Ha sido brutal, hay cosas muy impresionantes como cuando me hablan del fuego. Pero, la verdad es que poder hacer un capítulo en mi pueblo, por mis calles y poder enseñarles mi casa ha sido muy bonito. Poder compartir Úbeda ha sido todo un regalazo.

–Le habrá quedado alguna historia en el tintero que no ha podido contar, ¿no?

–Sí, me gustaría hablar de cómo la pandemia ha afectado a la música. Contar cómo la música se ha visto afectada y también cómo ha salvado a mucha gente de la soledad. Me iría por toda España a hablar con bandas que lo han tenido que dejar, con técnicos que se han puesto con oposiciones porque la música ya no va a ser su vida, por ejemplo.

–¿Qué canción representa para usted 2020?

–A mí el confinamiento me lo ha salvado Taylor Swift. Llegó la pandemia y me sumergí en el pantano de la tristeza y Taylor con su '1989' me saca de la cama y del sofá. No una sola canción, sino todo el disco. Taylor, tú y yo somos almas gemelas. ¡Tenemos que conocernos, tía! Es mi banda sonora, me reconectó con la música.

–¿Qué le pide a este año?

–Sólo le pido que llegue ya la invasión alienígena, por favor (risas). Siempre he soñado toda mi vida con 'Expediente X', he estado enamorada de David Duchovny y he estado todas las noches viendo a Iker Jiménez , así que si esto se va a acabar que sea así. (risas).

–Gracias a este proyecto, ha podido volver a ponerse delante de un micrófono para cantar, ¿cómo ha sido esa experiencia tras el nefasto 2020?

–Fue muy bruto. En marzo, volví de Latinoamérica y fueron mis últimos conciertos. Llegó el parón y al principio te lo tomas como algo bueno, pero luego aparece la ansiedad por querer hacer eso que llevas haciendo desde los 12 años, que es subirte a un escenario y cantar tus canciones. Fue como la primera vez. De hecho, cuando canto sola en Cuevas de Cañart (Teruel) parecía un bolo y parecía que me iba a dar un infarto (risas). Fue como volver a empezar con unos nervios como los de la primera vez.

–En este programa, la música es el hilo conductor. ¿Cuál es la banda sonora de España?

–Uf, ¡qué difícil! Es brutal, una de las cosas mágicas de este país es la variedad y la diversidad que tenemos. No sé si se puede unificar en una canción, pero quizá pienso en la copla. Es un buen hilo conductor de la historia de España, sí.

–Por cierto, ¿habrá segunda temporada?

–Cuando se planteó el proyecto eran más capítulos, pero al llegar la pandemia se tuvo que reducir. Sé que tienen ganas y se han quedado muchas historias por contar. Esto solo lo sabe el equipo, pero si sirve de algo yo lo pido enérgicamente: ¡Quiero volver!

–Si Movistar lee esto que tome nota, ¿no?

–(Risas) Si, ¡por favor! ¡Lo hago yo, lo hago yo! Aunque sea me voy con mi móvil a grabar a la gente.