Los zascas de una concursante de 'La Voz Senior' a Paulina Rubio /

EL COMERCIO Gijón Jueves, 9 mayo 2019, 10:26

Este miércoles, 8 de mayo, se estrenó en Antena 3 'La Voz Senior', con una ligera diferencia respecto a la anterior edición, los concursantes son cantantes mayores de 60 años. El famoso 'talent show', presentado por Eva González apenas ha cambiado el rostro de los 'coaches' del programa, Antonio Orozco, Paulina Rubio y Pablo López repiten de jurado, la novedad es David Bisbal que suplanta a Luis Fonsi.

Desde el inicio del programa la emoción estuvo a flor de piel, con historias de lo más conmovedoras que los concursantes compartieron con el público y los 'coaches'. Como la de Germa del Barrio de 87 años, una anciana procedente de Madrid. Se presentó a 'La Voz Senior' para cumplir un «un gran sueño» con el que ha fantaseado toda su vida.

«Mi padre no me ha dejado nunca cantar. Ni mi marido tampoco. Antes no era tan facil. No me dejaban, claro», contó la mujer, llena de alegría. «Gracias a 'La Voz Senior' voy a cumplir un gran sueño. Estar aquí es muy ilusionante, aunque esté nerviosa. Llevo más de 80 años queriéndome subir a un escenario y hoy lo consigo. Fíjate, a mi vejez. Y yo tan contenta. Y agradecida», remarcó la participante antes de concursar. Al mismo tiempo, enfatizó su deseo de terminar en el equipo de Antonio Orozco. «Me encantaría que se diera la vuelta, porque es tan sentimental como yo».

La historia de Germa parecia como sacada de un cuento, donde la mujer se subiría al escenario, cantaría como lo ángeles y lograría que su adorado Orozco le escogiera. Sin embargo hubo una parte de eso que no sucedió. Germa cantó 'Nostalgias', una emotiva canción de Enrique Cadícamo que popularizaron artístas como Plácido Domingo, Rocío Dúrcal y Biuka, pero no logró llamar la atención del jurado, ninguno se giró, ni su ídolo Orozco, por lo que ahí se quedo su sueño.

Sin embargo cuando descubrió de quién se trataba. Orozco parecía estar afectado. «Te agradezco mucho el regalo que nos has hecho. Y te pido disculpas. Me siento culpable de no haberme dado la vuelta», señaló el artista catalán. Acto seguido Paulina Rubio ofreció su opinión, que no fue muy bien acogida por la concursante.

Las pullas de Germa a los 'coaches'

«No dejes de cantar nunca», aconsejó Rubio a la mujer, que respondió con: «No creo que me quede mucho, porque los 90 ya están encima». La artista mexicana decidió entonces ir por otro lado. «Me hubiera encantado poder contar contigo durante más tiempo aquí». «Pues me has tenido y no has hecho nada», replicó la aspirante, en alusión a que no había girado su silla para darle la oportunidad de formar parte de 'La Voz Senior'.

Una vez más, Rubio intentó calmar la tensión. «Bueno, lo has hecho muy bien». Pero Germa contraatacó. «Pues no se ha notado. No te has dado la vuelta». Entre tanto zasca, Bisbal y Pablo López intentaron cambiar de tema, incidiendo en los motivos por los que la anciana nunca había cantado antes. «Tu marido se sentía celoso. Y te quería solo para él... madre mía», dijo el primero. «Hombre, es que yo he sido muy guapa», bromeó Germa.

El público del programa quedó fascinado con la valentía y la espontaneidad, por lo que tanto en plató como en redes sociales ensalzaron la actitud de Germa. Eso sí, no fueron todo pullas, le otorgó a Orozco un gran halago «nunca había sabido lo que quería ser a los 87. Ahora lo sé: quiere ser como tú».