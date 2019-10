La última gran gira de Mayall en España El bluesman británico ofrecerá este domingo en el Teatro de la Laboral un concierto del tour de su 85 aniversario y con el nuevo disco de estudio 'Nobody Told Me' JOSÉ CEZÓN Sábado, 5 octubre 2019, 01:35

Una gira musical que se denomine '85 Aniversario Tour' resulta ya lo suficiente ilustrativa de la grandeza de su protagonista. El bluesman británico John Mayall actuará el domingo en el Teatro de la Laboral (20 horas), en lo que supone la cuarta visita a Asturias en la presente década y, probablemente, la última oportunidad de poder saborearle a domicilio.

El 'Padrino del Blues' presentará su último disco de estudio 'Nobody Told Me', editado en febrero de este año, y que destaca por la colaboración de varios guitarristas invitados de primer orden: Joe Bonamassa, Todd Rundgren, Little Steven Van Zandt –quien militó casi una década en The E Street Band, de Bruce Springsteen–; Alex Lifeson, del grupo canadiense de rock progresivo Rush; Larry McCray y Carolyn Wonderland. Esta última ha sido reclutada por Mayall para la presente gira, junto con el bajista Greg Rzab y el batería Jay Davenport.

En cuanto al repertorio, está previsto que interprete tres o cuatro canciones de su nuevo disco y después repasará los clásicos de su extensa biografía, que arrancó en el año 1955, pero que alcanzó los momentos de mayor esplendor a partir de 1963 con su famosa banda The Bluesbreakers, una fecunda cantera de músicos, de la que salieron Eric Clapton, Jack Bruce, Peter Green, Mick Fleetwood –que luego crearon Cream y Fleetwood Mac– o Mick Taylor, después en los Stones.

«Yo creo que estamos ante la última gran gira de Mayall, al menos, en España», afirma Béznar Arias, el promotor que le trajo las cuatro últimas veces a la región. «Y eso se me antoja como una despedida. De hecho, es su gira más larga realizada nunca en España, con once fechas», añade. Arias le considera «tan legendario como raro, pero un maestro».