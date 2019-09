Así se vendió al mundo el paraíso natural Cartel de 1941 con el eslogan «Visitad las bellezas de Asturias». El Museo del Pueblo de Asturias custodia carteles promocionales de Asturias datados entre 1929 y 1984 Joaquín Vaquero Palacios, Juan Gomila o Mariano Moré firman algunas de las láminas con las que se promocionó el Principado AZAHARA VILLACORTA GIJÓN. Sábado, 14 septiembre 2019, 00:36

Sitúense en los años 80, en pleno 'boom' turístico. España vendía, fundamentalmente, sol y playa cuando el Gobierno del Principado pensó en contrarrestar el tirón del arco mediterráneo, de Torremolinos y Benidorm, y promocionar Asturias con una de las señas de identidad que la hace única en el mundo: el Prerrománico. Así que puso el reto en manos del diseñador catalán Arcadi Moradell, un apasionado de la región, a la que siempre consideró su segunda casa. Y... bingo: dio con un logo y una marca que, en sus diferentes versiones, ha llegado hasta nuestros días: «Asturias, Paraíso Natural». Una ventana inspirada en la triple arquería de uno de los dos miradores del Palacio de Ramiro I, hoy Santa María del Naranco, icono del arte de la monarquía asturiana y esencia del patrimonio cultural del Principado.

Pero, antes de llegar a Moradell, la región se vendió al mundo con obras firmadas por artistas de la talla de Joaquín Vaquero Palacios, Mariano Moré o Juan Gomila. Carteles que hoy custodia el gijonés Museo del Pueblo de Asturias y que recorren la historia de España desde finales de la década de los veinte, cuando las litografías de Vaquero Palacios sirvieron para exportar Asturias en alemán y en francés con una lámina ilustrada con un paisaje del puerto de Pajares en el que se aprecian dos coches en una sinuosa carretera y el paso del tren y otra en la que se divisa la Basílica de Covadonga. Una misión que también recayó en Mariano Moré, que diseñó el cartel para la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 en la que aparece una señal de ferrocarril junto a una fila de banderas de países del continente hermano.

Y si la promoción turística quedó interrumpida por la contienda (a excepción de las 'rutas de guerra' que organizadas por el bando sublevado para atraer a los viajeros extranjeros que querían ver los frentes de batalla y, de paso, captar sus divisas), en 1941, un cartel editado por la Sección de Propaganda y Publicaciones de la Dirección General de Turismo la retomó con un hórreo de gran tamaño y, al fondo, una pareja con el traje tradicional asturiano. Todo, acompañado con una invitación que era, a la vez, un imperativo: «Visitad las bellezas de Asturias».

Eran años de «veraneo» y no de vacaciones, como constata otro cartel de 1945. Un relato que continuó en los sesenta con aquella mítica campaña del 'Spain is different', que vendía España como un destino exótico. Y, para eso, nada mejor que tirar del tipismo de Cudillero, con sus lanchas, sus redes y su ropa tendida. Pero no sería hasta los ochenta cuando encontramos el antepasado más directo del paraíso natural, con una Santa María del Naranco de lo más colorista firmada por Gomila en 1984.