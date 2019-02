'El viaje de Ulises' se lleva el premio Feten Foto de familia de los galardonados con los responsables de Feten y las autoridades que acudieron a la entrega de premios. / JOAQUÍN PAÑEDA La gran cita con las artes escénicas para niños se despidió con un conato de pateo al viceconsejero de Cultura, que entregó uno de los galardones La compañía vasca Gorakada firma el mejor espectáculo de este año en la feria de teatro infantil de Gijón P. A. MARÍN ESTRADA Sábado, 23 febrero 2019, 00:16

La compañía vasca Gorokada con 'El viaje de Ulises' se llevó el Premio a la Mejor Propuesta Escénica de la edición de la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas (FETEN) que ayer echó el telón con nuevo éxito de público, tras haber llevado por las salas y las calles de la ciudad más de 200 espectáculos. Los jurados de las dos categorías, sala y calle, no lo tuvieron fácil en esta ocasión y la prueba fueron los tres galardones ex aequo repartidos en un palmarés que no alcanzó a ninguna compañía asturiana.

La comunicadora Elena Reales fue la encargada de presentar la gala de entrega celebrada en el patio del Centro de Cultura Antiguo Instituto ante un auditorio compuesto en su mayoría por los propios profesionales de la escena participantes en un certamen que, en palabras de la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López, «la ciudad vive con verdadera pasión». La ceremonia, más sobria que otros años, estuvo jaleada por las muestras de alegría expresadas por los asistentes al conocer el nombre de los galardonados y vivió un conato de pateo en la salida del viceconsejero de Cultura del Principado, Vicente Domínguez, para entregar uno de los premios.

Interpretación masculina

El galardón a la mejor interpretación masculina fue compartido ex aequo por los catalanes Marcel Gros y su espectáculo 'Encuentracuentos', y Carles Pijuan de la compañía Comediants La Baldufa por 'Mi padre es un ogro'. El primero -veterano profesional de las tablas- recogió una doble ovación al confesar que agradecía el premio «a una compañía emergente», en alusión al nuevo camino emprendido tras haber superado un grave problema de salud. La actriz Eva Azpilikueta, recibió, muy emocionada y recién llegada de trabajar en su función, el reconocimiento a la mejor interpretación femenina por 'La casa más pequeña', que firma la compañía navarra Yarleku Teatro.

Los responsables de la puesta en escena de 'Laika' de la compañía Xirriquiteula Teatre se llevaron el galardón a la mejor dirección y autoría, mientras 'Hubo', de los murcianos El Patio Teatro, recibió el premio correspondiente a la categoría de títeres, entregado por la jefa de Edición de EL COMERCIO, María de Álvaro. En el apartado de danza, los laureles fueron para 'La casa del panda' de la italiana Compagnia TPO. Finalmente, las producciones premiadas en el formato de calle fueron ex aequo 'Express' de Faltan 7 y 'Ohlimpiadas' de Cía Sincronizadas.

El jurado para la modalidad de espectáculos de sala estuvo formado por Pilar Alcalde, Ana Isabel Gallego, Oscar Rodríguez y Francisco Luis Gámez, y en la modalidad de montajes de calle y noche por Celia Escudero, Gonzalo Centeno y Olga Margallo.

La Compañía Títeres Etcétera, con su versión musical de 'El sastrecillo valiente', fue la encargada de bajar el paño en el Teatro Jovellanos en la función de clausura de FETEN.