La villa romana de Andayón se hace fuerte Trabajos realizados la pasada primavera en el yacimiento de Las Regueras. La profusión decorativa de la construcción da cuenta del poderío del latifundista que habitó el lugar, que posiblemente se benefició de la ruta que unía los dos Lugos Hace 60 años unas obras sacaron a la luz el yacimiento de Las Regueras, cuyo relieve histórico va en aumento M. F. ANTUÑA GIJÓN. Domingo, 19 agosto 2018, 01:20

Tiene tras de sí la villa romana de Andayón (también conocida como San Martín y Andallón), en Las Regueras, una larga historia. No solo porque remita siglos atrás, al II en el que probablemente fue construida y al IV o V en que presumiblemente fue abandonada, sino porque su proceso de excavaciones ha pasado por distintas fases desde hace 60 años y porque su relevancia arqueológica no para de crecer. Y eso que nunca se ha llevado a cabo un trabajo integral que incluya la consolidación y conservación, algo que los arqueólogos llevan años reclamando, y ahora si cabe con más motivo. Porque este año se descubrió un impresionante mosaico en increíble estado de conservación y se constató lo ya se sabía, que estaba profusamente decorada con pinturas murales. Esos dos datos dan buena cuenta de que la villa de Las Regueras debió ser incluso más importante que la de Veranes, en Gijón. Todo apunta a que la habitaba un latifundista que se aprovechó de la ruta comercial que supuestamente pudo unir Lucus Asturum y Lucus Augusti, es decir Lugo de Llanera y Lugo, una vía de comunicación cuya existencia parece tomar cada vez más peso entre los historiadores a la luz de los nuevos hallazgos. La villa, pues, debía estar vinculada a esta ruta, y no a otras mejor estudiadas y conocidas en Asturias como La Carisa o la Mesa.

Los arqueólogos Juan Muñiz y Marta Corrada son quienes firman en el libro 'Excavaciones en Asturias 2013-2016' un artículo en el que detallan todo el proceso de investigación realizado. Pero en él no se han podido incluir los resultados de la última excavación realizada la pasada primavera y que aportó mucha más luz y el cuarto mosaico romano de los hallados hasta la fecha en el Principado.

Sí se recopila y resume la aventura de este enclave arqueológico que se descubrió en 1958 cuando algunos vecinos de Andayón y La Estaca encontraron de forma accidental un mosaico romano cuando iban a abrir un camino para coches. Algo habían oído ya los vecinos, algo siempre se supo. Pero fue entonces cuando por fin se confirmó ese boca a boca histórico. José Manuel González fue quien dio testimonio del hallazgo. Un año después, una visita de expertos abrió la puerta a que más tarde el Servicio de Investigaciones Arqueológicas de la Diputación Provincial de Oviedo, que dirigía Francisco Jordá, realizara a principios de 1961 una primera documentación del mosaico. Magín Berenguer se encargó de fotografiarlo y dibujarlo antes de ser arrancado y trasladado al Museo Arqueológico de Oviedo. Estuvo almacenado y alejado de las miradas públicas hasta 2011, cuando se incluyó en la exposición permanente del museo tras su reforma.

Y precisamente cuando el primer mosaico se dejaba ver como una magnífica muestra del legado romano en Asturias, en abril de este año apareció una segunda y hermosa creación de teselas. De gran tamaño y en un impresionante estado de conservación, fue hallado por el equipo que Juan Muñiz dirigió en una finca de propiedad privada que se ubica en el perímetro del yacimiento. En el marco del proyecto Las Regueras Romana se encontró el mosaico cuya parte descubierta se corresponde con, al menos, una cuarta parte de su superficie, lo que hace presuponer que su tamaño podría estar por encima de los cinco metros de lado. La ornamentación se compone de elementos geométricos: flores hexapétalas, cuadrados, losanges, círculos, sogueados y cruces gamadas, elaboradas mediante la combinación de teselas de varios colores y de un tamaño medio de un centímetro. Lástima que tanta belleza fuera nuevamente tapada y cegada a la espera de futuros estudios.

Se sabía ya esta primavera, como se sabe ahora, que probablemente queda mucho por desenterrar. Porque a además de aquellas excavaciones de 1961 también se repitió la jugada en 2013 en el marco de las obras de ampliación de la carretera que dio origen al hallazgo inicial. Entonces, el material hallado dio más pistas de la relevancia del lugar.

Uniendo toda la información obtenida a lo largo de todos estos trabajos, Muñiz y Corrada llaman la atención sobre la importancia del enclave en su artículo conjunto: «Se confirma la existencia de cuatro habitaciones decoradas con pintura mural y tres de ellas obviadas hasta la actualidad por centrar toda la atención el mosaico geométrico. Así las cosas, podemos mostrar una nueva imagen de la villa, basada en la existencia de un total de seis estancias, con una principal destacada por medio de un pavimento de mosaico, que pudo actuar como sala de representación o comedor -'oecus'- mientras el resto, pavimentadas con 'opus signinum' de calidad, podría actuar como Cubícula».

Pero lo escrito aún se queda corto. Porque también en primavera hubo oportunidad de recuperar nuevos restos de pinturas. «Se han podido rescatar más fragmentos de esas paredes pintadas y se ha documentado que la sala pavimentada con el rico mosaico también había sido decorada con paredes pintadas», relata el arqueólogo Juan Muñiz, que aclara que han dado con pinturas tanto en posición primaria, es decir, colocadas en su lugar original, como desplomadas sobre el suelo de la sala. Predominan los colores planos y continuos, pero también hay fragmentos de enmarques negros y rojizos. Solo se sacaron del lugar los fragmentos rotos y revueltos, mientras que el resto permanecen sobre el mosaico. La apuesta de futuro pasaría por consolidarlos para intentar recuperar el aspecto que tuvo la habitación. Pero para eso haría falta una apuesta por parte de la Consejería de Cultura por el yacimiento. «La riqueza decorativa de esta villa es mayor que la de Veranes, así que deducimos que debió ser más importante». Y debió ser así porque se situaba en una ruta que unía el Lugo asturiano y el gallego, que tuvo su importancia comercial y que le dio poder y posibles al señor. «Este gusto por las artes es identificado siempre como representación del poder del propietario y de su integración en la cultura romana», apuntan los arqueólogos en el libro 'Excavaciones en Asturias'.

El día 31 de este mes, en las escuelas de Biedes (20 horas) se presentarán públicamente las novedades sobre el estudio de la villa y será momento para volver a reclamar que las tareas de excavación se combinen con las de conservación y restauración. Ese día, además de Juan Muñiz y Sergio Ríos, estará allí Otilia Requejo, directora de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, además de arqueóloga y doctora en Historia, para oír de nuevo esa reivindicación de Las Regueras.