En busca de nuevas sorpresas en La Estaca

Un equipo de arqueólogos dirigido por Juan Muñiz inició ayer la octava campaña de excavaciones en la villa romana de La Estaca-Andayón (Las Regueras) ... que se prolongará hasta el próximo 11 de septiembre y que en esta ocasión se centrará en ampliar la zona de los baños termales aparecidos en anteriores campañas. Y como objetivo secundario, también el estudio de los restos de un edificio detectado mediante sondeos geofísicos.

El comienzo de la nueva excavación coincide en el tiempo con la reciente licitación de los servicios de producción de contenidos digitales para la virtualización del yacimiento por parte del ayuntamiento reguerano, con un presupuesto de 56.000 euros y después de que la villa de La Estaca-Andayón fuera declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por el gobierno del Principado el pasado octubre.

Sobre la campaña, que se extenderá en los próximos 30 días y que cuenta con una financiación de 16.000 euros de la Consejería de Cultura (10.000 concedidos a la Asociación de Amigos de la villa romana de La Estaca), el responsable del equipo arqueológico señalaba a este diario que «tras haber sacado las distintas dependencias de los baños en años anteriores, pretendemos completar todo lo relacionado con esas estancias, las partes donde se calentaba el agua, los desagües, e ir abordando habitación tras habitación para tener una imagen de todo el complejo termal».

Desde el propio yacimiento, en el que los investigadores tuvieron que instalar toldos para poder trabajar bajo las altas temperaturas que registró ayer toda Asturias, Juan Muñiz explicaba que, además del plano general de los baños, el interés se focalizará tanto en «comprender la circulación de las personas en el complejo, los umbrales y la comunicación entre las distintas habitaciones» como en poder estudiar la evolución experimentada a lo largo de su tiempo de uso ya que, como apuntaba, «los baños en época romana, igual que ahora, tuvieron distintas modas. Hay momentos en los que pasan por saunas, otros en los que se prescinde de ellas; las dimensiones de las bañeras, los pasos de calor cambian, y todo eso es lo que queremos ver y estudiar. También cómo era el circuito y el recorrido dentro de los baños y lo más interesante: la ingeniería, para poder explicar a la gente cómo no mezclaban el agua limpia con la sucia, por dónde va el conducto de esta última o cómo se calientan las habitaciones».

De todo lo investigado hasta ahora, una de las principales conclusiones es la que da la propia magnitud del complejo termal: «La proporción en la superficie que estamos alcanzando ya supera los 100 metros cuadrados, es decir, estamos hablando de más de una décima parte de la casa dedicada a esto. Y el hecho de disponer de unos baños de esas dimensiones es claramente un signo de riqueza y de prestigio social de los propietarios». Es una información valiosísima que sirve a la vez para documentar con la existencia de esta gran mansión en el centro de Asturias que la romanización de la región pudo ser más profunda de lo que hasta fechas recientes se creía y que tuvo un carácter más rural que urbano, como en otras zonas peninsulares, tal como han observado en sus últimas campañas este equipo de arqueólogos liderado por Muñiz y también por Elías Carrocera.

El otro objetivo de la presente campaña, «si se diese la ocasión», matiza el director de las excavaciones, sería «poder abordar un edificio más en la parcela ubicada al otro lado de la carretera. «Nos interesa hacerlo, sobre todo, para ver la cronología, si se corresponde con la época romana o ya con la medieval. Tenemos dos o tres objetivos, que si pudiésemos los tocaríamos todos, pero el primordial es seguir con la parte de los baños», aseguraba el investigador.

Sobre el terreno trabaja estos días un equipo de cinco arqueólogos a los que se unirán una restauradora, un topógrafo y un geólogo, más otro equipo de apoyo. En total forman parte de la investigación 18 expertos.

A partir del día 1 de septiembre, como en anteriores campañas, habrá visitas guiadas al yacimiento conducidas por los propios investigadores.