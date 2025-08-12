El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Muñiz y parte del equipo de arqueólogos en La Estaca. E. C.

En busca de nuevas sorpresas en La Estaca

La octava campaña de excavaciones en la villa romana de Las Regueras se centrará en completar el plano general de los baños de la mansión

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 08:25

Un equipo de arqueólogos dirigido por Juan Muñiz inició ayer la octava campaña de excavaciones en la villa romana de La Estaca-Andayón (Las Regueras) ... que se prolongará hasta el próximo 11 de septiembre y que en esta ocasión se centrará en ampliar la zona de los baños termales aparecidos en anteriores campañas. Y como objetivo secundario, también el estudio de los restos de un edificio detectado mediante sondeos geofísicos.

