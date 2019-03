Virginia Woolf toma la palabra Clara Sanchis da vida a Virginia Woolf en 'Una habitación propia', que ayer se vio en Gijón. / CAROLINA SANTOS La actriz, magnífica, cosechó una larga y sentida ovación del público que llenó el Teatro Jovellanos Clara Sanchis pone voz al pensamiento y la reivindicación femenista de la escritora DIEGO MEDRANO GIJÓN. Domingo, 17 marzo 2019, 01:38

'Una habitación propia', libro mítico de Virginia Woolf, llegó ayer al Teatro Jovellanos de Gijón. Las palabras de Woolf, en la voz y persona de Clara Sanchis, dirigidas por María Ruiz, son irónicas, afiladas y siempre el relato vivo de un descubrimiento. Su revolución social es la de todos los tiempos: equiparación de hombres y mujeres frente a la ley a los nueve años de haberse concedido el voto femenino.

Ensayo ácido, verbo fluido e inteligente, necesidad de los dos sexos en una lucha común. La espita de todo el espectáculo es breve: «Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si desea escribir ficción». A partir de ahí la función crece en ideas, el viaje es a la misma mente de Virginia Woolf, un despacho es todo escenario y el formato, en contra de lo que pudiera parecer, por encima de lugares comunes, no es el del sermón o parlamento interminable sino el de la viva interacción con el público siempre predispuesto.

Montaje bello desde el punto de vista literario y feminista, sin duda, desde el político. Fórmula sencilla pero no simple. La denuncia de cómo a las mujeres, durante largo tiempo y en todos los espacios, se les prohibió estudiar, cercenándolas en la lucha. Reflexiones no solo literarias o verbales sino musicales, excelentes las dotes de Clara Sanchis al piano, que suena cuando faltan las palabras, donde nuevos interrogantes suceden a los primeros: «¿Por qué no hay una mujer Bach? ¿Por qué no hay una mujer Shakespeare? ¿Por qué no hay una mujer Beethoven?».

Monólogo feminista de amplio espectro donde implicación y responsabilidad sujetan a Sanchis en el podio de los mejores. La ironía es sentido del humor y todas las palabras, por encima del texto, buscan la esperanza alojada en el futuro y en el patio de butacas. El gran libro o mito del feminismo sigue más vivo que nunca: las conferencias que Virginia Woolf desarrolló en octubre de 1928 en los colegios femeninos de Cambridge parecen dictadas ayer mismo. Y he ahí otro mecanismo a subrayar, el de falsa conferencia, donde experiencia imaginaria, vivida y humorística, desemboca en ideas deslumbradoras, el resplandor de la mejor lucidez.

Libertad de pensamiento es flujo de conciencia en Woolf y la brillantez del texto, escuchado y no leído, llega a todos los oídos aromada de acción. Todos los pormenores del movimiento feminista a comienzo del siglo XX al descubierto. La autonomía de las mujeres por fin puesta de relieve. El poder de la imaginación, en todas sus tentaciones, dirige e ilumina. La riqueza del discurso, coloreado de matices, tiene como principal inoculación el impulso vital. Todo Woolf es prospectiva: quiere hacerse real, aquí y ahora, y he ahí su magia y privilegio. Una maravilla aleccionadora y noble, donde se deleita enseñando y toda denuncia es casi un poema.

Con el aforo del teatro completo, la interpretación de Clara Sanchis se cerró con un larga ovación. Tres veces tuvo que salir a saludar, con numeroso público en pie. La presencia femenina fue notable, pero la masculina no le fue a la zaga. Los aplausos fueron mixtos y sinceros como el disfrute colectivo de un monólogo comprometido que no decepcionó a nadie. Y tras la función, se abrió el tiempo de debate. La librera Mónica Iglesias Fernández compartió charla con la actriz protagonista.