«En la era de Youtube, la gente cree en los atajos» El bailarín de ballet Joaquín de Luz, referente nacional en Estados Unidos. / EFE Joaquín de Luz, ex primer bailarín del New York City Ballet, ofrece hoy una clase magistral en la Escuela Superior de Arte Dramático de Gijón KAY LEVIN Sábado, 16 febrero 2019, 00:24

Los estudiantes de danza de Asturias podrán aprender los secretos del oficio de la mano del español que ha sido hasta el año pasado referente del New York City Ballet, Joaquín de Luz, que dará hoy una charla y una clase magistral de 16 a 21.30 horas en la Escuela Superior de Arte Dramático de Gijón. De Luz (Madrid, 1976), formado en la escuela de Víctor Ullate, se despidió en octubre de la compañía neoyorquina tras quince años con el grupo, al que llegó desde el American Ballet Theatre tras pasar por el Pennsylvania Ballet.

-Los últimos meses ha dado varias conferencias a estudiantes. ¿Qué es importante que aprendan hoy los jóvenes bailarines?

-He tenido una extensa carrera fuera de España y me gusta devolver lo que la danza me ha dado, poder hablar con alumnos para decirles que nada es imposible y que sigan sus sueños. Vengo de un pueblo muy pequeño de las afueras de Madrid y nadie diría que triunfaría en Nueva York tantos años. Para ellos es importante tener un referente en ese sentido, y espero aportar mi granito de arena. Además soy un bailarín atípico, me decían que era bastante bajito, pero hay que inculcar en ellos la importancia de la mente, y no solo del físico, para llegar a triunfar en una profesión que a veces se puede tachar de cruel y elitista. La mentalidad y el trabajo son muy importantes para el bailarín, que necesita tener determinación y tesón para poder avanzar.

«Se pueden hacer muchas cosas teniendo más rigor y quejándonos menos»

-¿En qué ha cambiado la danza en España desde que comenzó su trayectoria?

-En este tiempo no solo la danza ha cambiado, la sociedad también. Ha cambiado el respeto a los maestros y a los padres. Hoy en día es la era de Youtube y esto se ha convertido en una epidemia mundial: todo el mundo cree que puede tomar atajos y llegar alto imitando a algún famoso o alguien de las redes sociales, que no ofrecen nada de valor a la sociedad. Para mí el trabajo es imprescindible, no hay atajos. Esta es una profesión muy sacrificada y así es como se llega a tener una extensa carrera.

-En octubre cerró su participación en el New York City Ballet. ¿Cómo fue la experiencia? Y, tras la despedida, ¿en qué se enfocará ahora?

-Estoy muy agradecido por la carrera que he tenido, poder vivir en la cuna de la cultura mundial me ha aportado una perspectiva diferente. Me alegro por cómo ha sido el cierre, que no haya sido una transición forzada. Me gustan los retos y ahora estoy aprendiendo mucho sobre mí mismo como artista y maestro, y a esto me quiero dedicar, a compartir con las nuevas generaciones lo que he aprendido. Es importante que los que tienen una gran carrera devuelvan un poco de esa experiencia.

-Tras pasar varias décadas en Estados Unidos, ¿echará algo especialmente de menos? ¿Qué cree que se puede importar de allí?

-En Estados Unidos hay muchas virtudes, como la productividad, la cantidad de oportunidades y la gente emprendedora. Aquí nos quedamos tirados en nuestro propio tejado, nos quejamos mucho y es difícil desarrollar una idea. La prueba es la situación política española: estamos enfrentados en cuanto a ideas. Se pueden hacer muchas cosas teniendo más rigor y quejándonos menos. Allí son más prácticos porque piensan que 'el tiempo es oro', y el apoyo a la cultura es inmenso comparado con el nivel español.

-¿Qué ha valorado más de España al volver?

-España es mi casa, me identifico con la gente de aquí y la he echado mucho de menos. En este tiempo, he cogido cosas buenas de cada sitio. De EEUU echaré de menos la rapidez con que salen los proyectos, esa productividad. De aquí aprecio la calidad de vida y que también tenemos un poco más de pausa, así como el arte que tiene la gente. Es bueno combinar un poco ambas perspectivas.

-Pensando ya en el futuro, ¿qué planea hacer en adelante en su carrera? ¿Piensa en dirigir?

-Tras estar en esas compañías estadounidenses y con las oportunidades tan variopintas que he tenido, evidentemente claro que me veo en la dirección. Me gustaría devolver un poco de todo eso, no sé si aquí o allí, pero es un proyecto personal que me gustaría realizar y tengo esa experiencia que ofrecer. Si fuera aquí, en España, sería también para ayudar a mejorar la situación de la danza. Yo me tuve que ir al extranjero muy joven y habría que ofrecer salidas a muchos jóvenes para que no se tengan que ir fuera.