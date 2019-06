AJEDREZ Miguel Menéndez gana el torneo de ajedrez del Antonio Rico Lucas Antuña, David Dínkov, Miguel Menéndez y Érik Bernardo. / QUIQUE64 Lucas Antuña, David Dínkov y Érik Bernardo ganaron sus grupos de edad ALFIL Miércoles, 19 junio 2019, 10:39

Miguel Menéndez, medalla de bronce en el último Campeonato de Asturias sub 10, se proclamó vencedor del torneo que organizó el Club Antonio Rico para poner fin a la temporada de clases de los alumnos de su escuela. La prueba se disputó a la distancia de siete partidas, con un ritmo de diez minutos y tres segundos de añadido por movimiento, una modalidad que parece venirle muy bien a este prometedor joven, pues ya ganó la prueba de su categoría de edad en el recientemente disputado torneo Ateneo en Poniente. La clasificación definitiva de la competición, en la que tres jugadores lograron seis puntos de los siete posibles, quedó de la manera siguiente: 1º. Miguel Menéndez, con 6 (29,50) puntos; 2º. David Morán, con 6 (28,50) puntos; 3º. Aída García, con 6 (26,50) puntos; 4º-7º. Nerea Cañón, Jorge Rubio, Iván Salas y Lucas Antuña, con 5 puntos; 8ª-10º. Olaya Fernández, Luis Cayado y Marcos Salas, con 4,5 puntos; 11º-16º. Aitor Valeiro, Paulino Sánchez, Laura Peláez, Aram Fernández, David Dínkov y Sergio García, con cuatro puntos, hasta completar los cuarenta participantes en el torneo. Los mejores jugadores en las distintas categorías de edad fueron Lucas Antuña, en sub 12; David Dínkov, en sub 10; y Érik Bernardo, en sub 8.

Nacionales

Se pondrán en marcha ya la larga serie de torneos nacionales en las distintas categorías de edad, que se alargarán durante buena parte del verano. Mañana comenzará el Campeonato de España individual correspondiente a los sub 8 que, como ha sido habitual en las últimas temporadas, se celebrará en la localidad granadina de Salobreña. En él participará el grupista Álvaro Biempica, actual campeón de Asturias de la categoría tras vencer en todas las partidas. La prueba tendrá nueve partidas de cuarenta y cinco minutos y quince segundos por movimiento y finalizará el domingo.

Por otra parte, el Campeonato de España de selecciones autonómicas, en el que participan delegaciones de las diecisiete autonomías, comenzará el sábado en Pamplona. El conjunto que nos representará en la categoría sub 14, que parte sexto en el orden de fuerza, estará compuesto por Diego Vergara, Steve Badillo, Lucas Antuña, Paula Martínez, María Joglar y Marién Bagüés. En el torneo destinado a los sub 16, en el que Asturias ocupa el octavo puesto del ránking inicial, el combinado estará integrado por Iyán Guedes, Carlos Martínez, Paula Bermúdez, Carlos García-Truébano, Nerea Cañón y Aída García. Ambas competiciones se disputarán a la distancia de seis rondas y finalizarán el próximo martes.