Nepómniachtchi es el primer líder del campeonato

Enrique Iglesias Gijón Lunes, 23 de marzo 2020 | Actualizado 24/03/2020 11:25h.

Se disputó en Ekaterimburgo la quinta ronda del Torneo de Candidatos al Campeonato del Mundo de Ajedrez, en la que se registraron tablas en las partidas Giri-Caruana, Gríschuk-Ding y Alexeenko-Vachier-Lagrave, mientras que Nepómniachtchi derrotó a Wang.

Las cuatro partidas tuvieron mucho interés, pero la que protagonizaron Kíril Alexeenko y Maxim Vachier-Lagrave fue un gran homenaje al ajedrez romántico. Todo un regalo a los aficionados al vibrante y complejo mundo de las combinaciones. El ruso entró en una línea muy aguda frente a la habitual siciliana del francés y pronto llegaron a una situación muy complicada, en la que asistimos a sacrificios de ambos. Alexeenko reflexionó más de una hora en un movimiento crucial y optó por la línea más arriesgada, lo que dio paso a un extenuante cálculo de variantes para los dos luchadores, con una ensalada de golpes tácticos que finalizó con el reparto del punto tras un espectáculo apasionante.

Ampliar Anish Giri frente a Fabiano Caruana. EFE

El duelo entre Anish Giri y Fabiano Caruana fue también muy interesante. El estadounidense planteó un esquema para intentar ganar con las piezas negras, como ya hiciera frente a Liren Ding. El holandés no estuvo fino y perdió pronto la ventaja que otorga el primer color, pero luego Caruana, incomprensiblemente, jugó en el flanco que no debía y entró en grandes complicaciones, al extremo de que quedó perdido. Cuando todo indicaba que Giri iba a lograr el triunfo llegó la equivocación del holandés, que no encontró el plan ganador, como ya le ha ocurrido otras veces, perdió la superioridad y forzó las tablas.

Alexánder Gríschuk y Liren Ding pugnaron en los senderos de la Apertura Española. El chino neutralizó la apertura del ruso, pero enseguida comenzaron las complicaciones de las que tanto gusta Gríschuk, que buscó la victoria, pero no pudo encontrarla y se repartieron el punto en litigio.

La única victoria que se registró fue en el duelo entre Ian Nepómniachtchi y Hao Wang, que parecía abocado a las tablas. El ruso planteó, como es habitual en él, un plan de ataque desde la apertura, pero el chino logró una gran simplificación de material que dejó la posición sin opciones importantes. Aunque se llegó a una posición muerta, el combativo «Nepo» buscó sus oportunidades y encontró una línea con la que consiguió engañar a su rival «como a un chino» en una posición sencilla. Con este valioso triunfo se convierte en el líder único de la prueba.

La clasificación está liderada por Ian Nepómniachtchi, con tres puntos y medio, seguido de Maxim Vachier-Lagrave, con tres, y Hao Wang, Fabiano Caruana y Alexánder Gríschuk, con dos puntos y medio.

La sexta sesión de juego se celebra esta mañana, a partir de las doce del mediodía. En ella asistiremos a los siguientes cruces: Gríschuk-Caruana, Alexeenko-Giri, Nepómniachtchi-Ding y Wang-Vachier.

Las partidas se retransmiten en chess24.com con comentarios en directo de los grandes maestros David Antón y Pepe Cuenca y del maestro internacional David Martínez.