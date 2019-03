AJEDREZ Real Oviedo, Oviedo 93, Ensidesa y Grupo lucharán por el título de ajedrez Panorámica de la sala de juego de ajedrez del Escolar. / QUIQUE64 Dos centenares de jóvenes disputan la final de ajedrez de los Juegos Escolares de Asturias ENRIQUE IGLESIAS Martes, 26 marzo 2019, 18:08

La séptima y última jornada de la primera fase del Campeonato de Asturias de clubes en División de Honor de ajedrez deparó varias sorpresas. Los resultados registrados fueron estos: Oviedo 93-Real Oviedo, 2,5-3,5; Grupo 64-Grupo Covadonga, 3-3; Pablo Morán-Siero, 4,5-1,5; y Universidad-Ensidesa, 3-3. De esta manera, la clasificación de esta primera fase del campeonato quedó de este modo: 1º. Real Oviedo, con 13 puntos; 2º-3º. Oviedo 93 y Ensidesa, con 8 puntos; 4º-5º. Grupo Covadonga y Universidad, con 7 puntos; 6º-7º. Pablo Morán y Siero, con 6 puntos; y, 8º. Grupo 64, con un punto. El próximo sábado podremos asistir a los siguientes enfrentamientos: Real Oviedo-Grupo Covadonga y Oviedo 93-Ensidesa en el grupo de cuatro equipos que lucharán por el título y Universidad-Pablo Morán y Grupo 64- Siero en el grupo que lucharán para evitar las dos plazas de descenso de categoría. El Antonio Rico derrotó al Valdesva en el duelo principal de Primera División y la clasificación quedó de este modo: 1º. Antonio Rico, con 13 puntos; 2º. Valdesva, con 12 puntos; 3º. Ciudad Naranco, con 10; 4º. Mieres, con 7 puntos; 5º. San Juan Bautista, con 6; 6º. Ateneo 1881, con 4; 7º. Candás, con 3; y, 8º. Al Paso, con un punto. Mieres-Antonio Rico y Valdesva-Naranco serán los encuentros en el grupo que jugará por las dos plazas de ascenso. En Segunda División continúa el Gradense como líder cómodo de la categoría. La tabla está así: 1º. Gradense, con 14 puntos; 2º. Antonio Rico, con 11 puntos; 3º. Torre de Llanes, con 10 puntos; 4º-7º. Alfil, Real Oviedo, Siero y Ateneo 1881, con 9 puntos, hasta completar los veintitrés participantes. La octava ronda presenta los siguientes emparejamientos en las primeras mesas: Gradense-Siero, Alfil-Antonio Rico, Real Oviedo-Torre de Llanes y El Frontón-Ateneo 1881. Todos los encuentros, en todas las divisiones, se disputarán el sábado, a partir de las cuatro y media de la tarde en los locales de los clubes citados en primer lugar.

Juegos Escolares

Cuarenta equipos y más de doscientos jóvenes ajedrecistas participan en la final de los Juegos Escolares. La prueba agrupa a los ocho mejores conjuntos asturianos de ajedrez en las cinco categorías en edad escolar: sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16. Entre los más jóvenes, los sub 8, la clasificación en los primeros puestos está de la siguiente manera: 1º. Codema Botvínik de Gijón, con 10 puntos; 2º. Villafría de Oviedo y École de Llanera, con 7 puntos. En la categoría sub 10 está de este modo: 1º. San Félix de Candás, con 9 puntos; 2º-3º. Codema Capablanca de Gijón y Aniceto Sela de Mieres, con 7 puntos. En el grupo para los sub 12 está como sigue: 1º. École de Llanera, con 9 puntos; 2º. Veneranda Manzano de Oviedo, con 7 puntos; 3º-4º. Codema Lasker de Gijón y San Félix de Candás, con 6 puntos. En el torneo para los sub 14 la tabla está así: 1º-2º. Ies Fleming de Oviedo y Codema Fischer de Gijón, con 10 puntos; 3º.

Santa María del Naranco de Oviedo, con 6 puntos. Por último, en la prueba correspondiente a los sub 16 está de este modo: 1º. Santa María del Naranco, con 10 puntos; 2º. Ies Candás, con 9 puntos; 3º. Ies Aramo de Oviedo, con 8 puntos. La última jornada de esta final, que tendrá dos encuentros en cada categoría, se disputará el domingo día 7 de abril.