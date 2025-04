Se jugará el Torneo de Candidatos al Mundial de Ajedrez

Enrique Iglesias Gijón Martes, 17 de marzo 2020, 13:08 Comenta Compartir

El Torneo de Candidatos al Campeonato del Mundo de Ajedrez comenzará esta misma mañana en la ciudad rusa de Ekaterimburgo. La federación del país, así como el máximo organismo internacional, han considerado que no hay razones suficientes para el aplazamiento y los ocho pretendientes a enfrentarse al campeón mundial Magnus Carlsen se sentarán frente al tablero, eso sí con grandes medidas sanitarias de seguridad. Que sean suficientes o no sólo lo dirá el tiempo. El azerí Teimur Radiábov se retiró hace diez días porque no atendieron su solicitud de aplazamiento y fue sustituido por Vachier-Lagrave. Los aspirantes, en orden de ránking, son estos: Fabiano Caruana, de Estados Unidos; Liren Dong, de China; Alexánder Gríschuk, de Rusia; Ian Nepómniachtchi, de Rusia; Maxim Vachier-Lagrave, de Francia; Anish Giri, de Países Bajos; Hao Wang, de China; y, Kíril Alexeenko, de Rusia. Los primeros duelos empezarán a las doce de la mañana, hora peninsular, y se litigarán en este orden: Vachier-Caruana, Ding-Wang, Giri-Nepómniachtchi y Gríschuk-Alexeenko. Las partidas se retransmitirán en directo por numerosos canales de internet. Uno de ellos será el conocido chess24.com en el que comentarán los distintos avatares David Antón, David Martínez y el popular Pepe Cuenca. Una excelente noticia para los aficionados a las sesenta y cuatro casillas que ayudará a mitigar este período de aislamiento.